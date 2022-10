"Era lo que esperaba, me rompí los ligamentos cruzados". Con esa frase, el pasado 13 de octubre Marcos Rojo confirmaba la gravedad de su lesión tras realizarse estudios, aunque apenas sucedió la acción que significó la rotura ligamentaria del zaguero, el propio defensor lo manifestó luego del partido ante Sarmiento en Junín. Siendo oficial esto, también se estimó un tiempo probable de recuperación: 7 a 8 meses.

Este enorme lapso de tiempo en el que Boca no puede ni podrá contar con su capitán obligan a los encargados del fútbol de la Ribera a pensar en una alternativa de jerarquía para reemplazarlo, ya que hasta mediados del 2023, Rojo no estará disponible, perdiéndose así toda la Copa de la Liga del próximo año, toda la fase de grupos de la Libertadores y el inicio de la Copa Argentina. Para tanta competencia, el Xeneize necesitará reforzar la zaga y este martes, se conoció que ya establecieron contactos con Lucas Merolla para ello.

El defensor central que ejerce de capitán en Huracán sostuvo contactos con el Consejo del Fútbol de Boca y se iniciaron charlas para intentar concretar su arribo al plantel de la Ribera para reemplazar a Marcos Rojo y para convertirse en uno de los tantos zagueros que tendrá el Xeneize el próximo año para afrontar el próximo año. Y además de que el zurdo interese en la dirigencia boquense, hace escasos meses tuvo un particular intercambio con Rojo en las redes, y ahora podrían convertirse en compañeros si su pase a Boca se resuelve correctamente.

En concreto, hace casi un año, Merolla tuvo una durísima lesión tras cruzar con Mauricio Cuero, en un partido entre Banfield y Huracán. Allí, el capitán del Globo sufrió una fractura de tibia que lo alejó casi seis meses de las canchas. Para comunicarlo, hizo un posteo en Instagram lamentando lo que le sucedió: "Quiero agradecer de corazón por cada mensaje que recibí desde ayer que me tocó llevarme la peor parte en una jugada desafortunada. Hoy me toca estar fuerte y afrontar esta recuperación de la mejor manera para volver lo más rápido posible. Muchas gracias por su cariño y apoyo que me brindan, me hace ser fuerte en un momento difícil. Les mando un saludo enorme y gracias por sus mensajes", escribió en su cuenta de Instagram.

Allí, como un referente en su puesto para darle apoyo, apareció Marcos Rojo en los comentarios dejándole un mensaje de banca y aliento: "Dale flaco a meterle con todo a la recuperación. Sos una bestia y vas a volver muy bien!! Toda la fuerza y estamos con vos", dedicó el capitán de Boca en ese posteo. Ahora, Merolla lo podría reemplazar mientras él se recupera de una dura lesión. En caso de darse este pase, Rojo apadrinó con anticipación al defensor de Huracán. ¿Se dará este traspaso?