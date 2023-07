El mercado de pases de verano fue movido tanto para River, que incorporó a Matías Kranevitter, Enzo Díaz, Salomón Rondón e Ignacio Fernández, así como también para Boca, que se movió para sumar a Bruno Valdez y Miguel Merentiel en su plantel.

Una de las novelas que tuvo este mercado que pasó, fue la de Lucas Merolla con el Xeneize, que tuvo un sin fin de idas y vueltas, terminando con la negativa de Huracán en transferir al defensor central de 27 años debido a que no aceptó el resarcimiento propuesto por el equipo de La Ribera.

Tiempo después de que se haya caído la negociación, el mismo Merolla explicó los motivos por los que no se dio y también confesó que desde el equipo de Núñez se comunicaron con su representante para saber su situación, ya que estaba a seis meses de quedar libre.

“Te digo la verdad, yo escuché que se nombró, sé que hubo un llamado pero no sé en que quedó, no me quise meter, no estaba en la cabeza de las negociaciones, de eso se encarga mi representante, que querían que me vaya bien de Huracán”, confesó.