Darío Benedetto está pasando por un momento más que particular en Boca. Después de aquella noche fatídica contra Corinthians, el Pipa no se encuentra con el gol ni con su fútbol. Hace unas horas se confirmó que no está convocado para el partido de mañana ante Patronato.

El delantero se lesionó entre semana en una de las prácticas de fútbol, acusando un fuerte dolor en el tobillo. Hugo Ibarra lo cuidó y en conferencia aseguró que lo iban a esperar hasta último momento. En la jornada de hoy se confirmó la lista sin el 9, y horas después el club confirmó el motivo.

El Xeneize hizo oficial que la baja del Pipa es por una lesión y la comunicó con un parte médico. Cuando todos pensaban que podía ser solo un pisotón o un golpe, Boca dio a conocer que Benedetto sufrió un esguince de tobillo izquierdo. Vázquez, ex-Patronato, irá en su lugar.

+ El XI de Boca para visitar a Patronato

Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Óscar Romero, Luis Vázquez y Sebastián Villa.