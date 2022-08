Luego de la última reunión, Agustín Rossi y Boca no llegaron a un acuerdo por la renovación de su contrato. Y así se generó un gran suspenso por el futuro del arquero, una de las grandes figuras del plantel del Xeneize. ¿Qué será de su futuro? Mientras trascendió que el Girona lo quiere comprar, Juan Román Riquelme se encargó de confirmar qué pasará.

En una charla con "ESPN F90", el vicepresidente recordó que el club decidió respaldar a Agustín. "Cuando Andrada se fue a México, tuvimos que aguantar a una semana viendo que decían que queríamos a 10, 15 arqueros... Con Russo y el Consejo estábamos seguros que el arquero iba a ser Rossi. A nosotros nos da felicidad que Agustín haga las cosas de esta manera y que el hincha esté contento", comentó.

Sobre la negociación con Rossi, Román fue sincero. "Para nosotros no es problema, son cosas del fútbol. Empezamos a hablar con él en marzo, cuando le hicimos la primera propuesta. Teníamos la ilusión de que esté con nosotros hasta 2026. A las 48 horas, el representante nos dio su respuesta y nosotros nos miramos, pensábamos que se había equivocado", mencionó.

"Tomamos las cosas con calma. Nos sentamos, sacamos los números para atrás, para adelante, para un costado... Para hacer un esfuerzo grande. Porque queremos que siga en el club. Hicimos un esfuerzo importante y le hicimos una propuesta, con la ilusión de que diga que sí. Pero nos dijo que no", amplió Riquelme. Y dejó en claró que sucederá: "Lo vamos a disfrutar hasta el 30 de junio como tiene que ser. No pasa nada". De esta manera, el dirigente confirmó que el guardameta no será vendido y cumplirá con su contrato.