Pese a que todo Boca se encuentra concentrado en la definición del campeonato de este domingo, puertas adentro del Xeneize llevan a cabo desde hace tiempo una planificación respecto a lo que vendrá después del cierre de la temporada, es decir pensando en lo que será el 2023 y años posteriores también. Para ello, constantemente desde el Consejo del Fútbol han estado renovado sucesivos contratos como los de los juveniles Alan Varela, Exequiel Zeballos, Luis Vázquez, Cristian Medina o los pibes que están dando sus primeros pasos, así como también muchos de más experiencia.

Los casos de Juan Ramírez -recientemente renovado- o el que se aproxima como el de Frank Fabra son ejemplos de ello. Pero, así como estos dos futbolistas titulares habitualmente en Boca pusieron el gancho o están cerca de hacerlo, aparecen tres jugadores importantes para el plantel que aún no lo han hecho y deberían firmar antes de diciembre, ya que sus vínculos con el Xeneize llegan a su fin el último día de este 2022. De lo contrario, se marcharán del club con los pases en su poder. ¿De quiénes hablamos?

Carlos Zambrano

El peruano manifestó en más de una ocasión que se encuentra transitando los últimos años de su carrera y a su vez, expresó sus ganas de vestir la camiseta de Alianza Lima de su país natal. Luego de haber arribado en enero del 2020 a Boca, su contrato está a solo un mes y ocho días de expirar. Sin embargo, el pasado jueves Juan Román Riquelme dio precisiones sobre el futuro del "Káiser": "Estamos contentos que renovó Ramírez. Veremos si Zambrano y Fabra renuevan la semana que viene. Estamos felices, trabajando mucho en ese tema", sumando al zaguero junto a Fabra como las posibles renovaciones inminentes. De darse, se solucionará el futuro del ex Frankfurt.

Javier García

Si bien dentro de la cancha no goza de muchos minutos ante la titularidad indicutida y el enorme nivel mostrado de Agustín Rossi, Javier García es un referente del plantel y una voz de mando dentro del vestuario, por lo que resulta clave para el equipo. Con 35 años y la llegada de Sergio Romero en el último mercado de pases, podía parecer que Javi iba a quedar relegado, pero este semestre siguió siendo el suplente principal ante la lesión de "Chiquito". Su contrato vence en diciembre también, y de momento no hay novedades con la renovación. Incluso, hace meses, se especulaba con un posible retiro. Serán semanas claves para ver la determinación sobre su futuro.

Diego González

Con el Pulpo, el caso es muy similar al de García en relación a la actualidad. No tiene muchos minutos dentro de la cancha pero cumple un rol fundamental a nivel grupal, estando muy cerca de los juveniles recién ascendidos al primer equipo para ayudarlos en la adaptación desde la Reserva. Las lesiones le jugaron una mala pasada, pero supo ser titular en el ciclo de Miguel Ángel Russo y ser importante en partidos difíciles de cerrarse. Con 34 años, aún le queda hilo para seguir jugando, por lo que serán clave las próximas semanas para saber si el ex Racing seguirá en Boca o no. Según confirma Diario Olé, se sentarán a hablar.