El mercado de pases en Boca no ha dejado más que salidas, desde juveniles en busca de rodaje hasta una figura de gran renombre como es Eduardo Salvio. Es por eso que, ante la pérdida inesperada de "Toto" a partir de julio, el Consejo de Fútbol del Xeneize habría decidido salir en busca de un delantero que refuerze el plantel de Sebastián Battaglia.

La opción de Diego Valoyes, emblema del Talleres de Pedro Caixinha, volvió a reflotarse días después de que River desistiera de contratarlo. La reciente doble nacionalidad que obtuvo el colombiano es otro de los factores que sedujeron al club de La Ribera para hacer un intento por el delantero, pero hay motivos para bajarse de la pelea contra clubes europeos y de la MLS.

El primero y principal es su valor. Andrés Fassi, presidente del conjunto cordobés, declaró recientemente ante los medios que Valoyes está tasado en 10 millones de dólares, cifras completamente ajenas a las que se manejan en el fútbol argentino. Este también fue motivo por el que el Millo no acordó con el cafetero, incluso se llegaron a pedir figuras como Agustín Palavecino para llegar a un acuerdo. Una postura que causó rechazo.

El otro motivo por el cual Boca no iría a la carga por Valoyes en lo inmediato es la Copa Libertadores. El atacante fue inscripto por Talleres para jugar los octavos de final del certamen continental ante Colón y, con solo sumar un minuto en cancha durante la serie, no podrá vestir ninguna otra camiseta a lo largo de la competencia. El Xeneize busca un reemplazante para Salvio y que pueda jugar a nivel internacional, pero el colombiano no sería la opción ideal. A seguir explorando.