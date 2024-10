Incertidumbre por la Supercopa Internacional que deben jugar River y Talleres

En los últimos diez años, el fútbol argentino sufrió cambios históricos. Hubo torneos locales de 30, 28, 26 y 24 equipos, se anularon descensos a pocas fechas del cierre de la temporada, se crearon copas nacionales e inclusive una denominada Supercopa Internacional, en la que dos equipos argentinos se miden en otro país. Pero esa fallida creación de 2022 solamente tuvo una edición en el año 2023 -en la que se enfrentaron Boca y Racing- y en este 2024 tendrían que haberlo hecho River y Talleres, pero todavía no se estableció una fecha ni una sede.

Hace unos meses, Talleres informó que la fecha establecida para jugar la final contra River era el 16 de junio, aunque no aclaró cuál era el escenario elegido. Pasó junio y el partido no se disputó. Tiempo después, el periodista Esteban Edul dijo que la final sería en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y la fecha a disputarse el 13 de octubre, algo que tampoco sucedió. Por tal motivo, está por llegar fin de año, el calendario es escaso y todavía no se sabe cuándo ni dónde van a jugar el Millonario y la T por la Supercopa Internacional.

River y Talleres se enfrentaron hace unas semanas en el Monumental con victoria de la T por 1 a 0. (Foto: IMAGO).

¿Qué es la Supercopa Internacional?

La AFA creó un torneo nuevo -otro más- y lo denominó la Supercopa Internacional, ya que dos equipos argentinos se enfrentarían en el exterior, tal como hicieron a comienzos de 2023 Boca y Racing en Emiratos Árabes Unidos en lo que fue victoria de la Academia. Quienes disputan esta copa son el ganador del Trofeo de Campeones y el que más puntos sacó en la tabla anual.

ver también ¿Tres centrales contra Atlético Mineiro? Marcelo Gallardo define el equipo de River para jugar la ida de la semifinal de la Copa Libertadores

En 2023, River conquistó el Trofeo de Campeones al ganarle a Rosario Central en Santiago del Estero y también fue el equipo con más puntos en la anual, pero como Talleres quedó segundo se ganó el derecho a disputar esta copa. Lo llamativo es que supuestamente debe ser en el extranjero, ya que su nombre así lo indica, pero el escenario que fue señalado para que se juegue este encuentro es en Mendoza.