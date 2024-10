Investigan a Talleres y a Andrés Fassi por lavado de activos en pases de jugadores

Una vez más, Andrés Fassi es noticia. El actual presidente de Talleres, que está suspendido para ejercer su rol como tal dentro de la Asociación del Fútbol Argentino, comenzó a ser investigado por la Justicia, al igual que la institución cordobesa en la que cumple funciones, por presunto lavado de dinero en los pases de ocho futbolistas.

A lo largo de las últimas horas, el Juzgado N° 2 en lo Penal y Económico allanó las instalaciones de la AFA , ya que como oficia de ente regulador de todos los clubes que están afiliados para competir a nivel nacional e internacional, recibe todas las documentaciones que se requieren en las diferentes transacción de los derechos económicos y federativos de los futbolistas que compiten año a año.

En este caso, según pudo saber BOLAVIP , desde el juzgado están investigando ocho transferencias que realizó la T durante el último tiempo, donde dos de ellas serían las del colombiano Diego Valoyes y el uruguayo Michael Santos quienes, en agosto de 2023, fueron vendidos hacia FC Juárez , el equipo mexicano del que Fassi es presidente deportivo.

Cabe destacar que la Justicia está recolectando todo tipo de información, porque sospechan de un accionar fraudulento por parte de Talleres, donde se habría llevado a cabo una simulación de venta realizada desde Argentina hacia el exterior, la cual se opera con el dólar oficial.

Diego Valoyes y Michael Santos, dos de los jugadores por los que investigan a Talleres. (Foto: Prensa Talleres)

Andrés Fassi fue suspendido por dos años

Más allá de que lo que tiene que ver con la investigación que se inició, Andrés Fassi viene teniendo un año repleto de polémicas. Su pelea con la Asociación del Fútbol Argentino, también tuvo un altercado con el árbitro Andrés Merlos y buscó suspender las elecciones de la Casa Madre del fútbol nacional, fueron algunos de los tantos momentos en los que el empresario fue noticia.

La suspensión está vinculada a los hechos ocurridos posteriores al partido entre Talleres y Boca por la Copa Argentina, en el que se dio una pelea entre Fassi y Gatti contra el árbitro de aquel encuentro, Merlos. Además, lo que la AFA considera como hecho más grave para determinar la sanción del ejecutivo cordobés es que el propio Fassi violó los estatutos de AFA cuando intentó suspender la asamblea de la asociación del fútbol argentino con una denuncia hacia la Inspección General de la Justicia (IGJ) sin aviso previo en los órganos del fútbol.

El Tribunal adjudicó que, en base a los artículos 32, 33 y 248 del Reglamento de Transgresiones y Penas, estaban dadas las condiciones para suspender a Andrés Fassi de sus actividades como presidente del club cordobés tanto por su accionar contra la AFA en la asamblea como por su confrontación con Andrés Merlos en el duelo entre Boca y Talleres disputado en Mendoza.

¿Esto quiere decir que Fassi dejará de ser el presidente de la T? No. Fassi puede ejercer sus funciones como mandamás de Talleres, pero no podrá representarlo ante la AFA, teniendo prohibido durante el tiempo que dure la suspensión -dos años- el ingreso a las zonas donde los dirigentes son acreditados a los partidos y no podrá realizar pedidos expresos al ente en la sede de Viamonte. Mismo caso, durante los próximos seis meses, con su vicepresidente primero, Gustavo Gatti .

La postura de Andrés Fassi a la suspensión

Según informó Diario Clarín, el presidente de Talleres “no tenía idea” de la suspensión y la determinación del Tribunal Disciplinario de AFA y, en paralelo, desde el portal de La Voz del Interior revelaron que el club tomará acciones legales y apelará a la sanción de ambos dirigentes de la T para que se revean sus suspensiones.