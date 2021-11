Pasaron varios meses de que Boca quedó eliminado de la Copa Libertadores a manos de Atlético Mineiro, donde fue perjudicado por el VAR, tanto en el cotejo de ida como en la revancha, disputada en Belo Horizonte.

Después de toda la polémica que se generó alrededor del encuentro, además de las constantes declaraciones de Riquelme manifestando que el Xeneize se quedó con ambos partidos, fue el famoso streamer y comediante Luquitas Rodríguez quien se refirió a los dichos del vicepresidente boquense.

"A Riquelme lo votaría mañana de vuelta, soy oficialista en Boca, pero me pasa que cuando Román dice que le ganamos al Mineiro me dan ganas de cabecear el televisor, porque no le ganamos", expresó el joven de 28 años, quien también estudió periodismo deportivo en TEA.

Además, confesó tener una relación de amor-odio con Marcelo Gallardo, el técnico más ganador de la historia de River: "No me cae bien, obvio, porque le ganó a Boca 70 mil veces. Me gustaría tenerlo de este lado, lo disfrutaría. Así como disfrutaba la soberbia de Bianchi. De todas formas, esto supone un elogio. Igual a mí me encantan ver sus gallardeadas", sostuvo en diálogo con TyC Sports.

Pero sí tiene devoción por uno de los mejores entrenadores que tuvo el Millonario: "Al que sí amaba era a Ramón Díaz porque era más carismático que Gallardo. A mí la chicana de Ramón diciendo, “que distintos somos a los bosteros” me encantaba, no me enojaba", completó.