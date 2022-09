Rojo también se la devolvió a Gallardo: "No nos ganaron nunca"

Boca no necesitó mucho para ganarle a River en La Bombonera, una secuencia que se viene repitiendo en los últimos Superclásicos y que seguramente debe preocupar mucho en Núñez, mientras que en La Ribera todo es carnaval. Con un gol del redimido Darío Benedetto, el Xeneize festejó en casa y es más candidato que nunca a llevarse la Liga Profesional 2022.

Las declaraciones post-partido tuvieron como principal foco el planteo que escogió Marcelo Gallardo para visitar el Alberto J. Armando, el cual no dio sus frutos. Es por eso que, en línea con lo que dijo el Muñeco en la semana, tanto Benedetto como Hugo Ibarra hicieron referencia a aquella frase de "nos sentimos cómodos yendo a La Bombonera" del DT del Millonario para explicar los acontecimientos del partido y Marcos Rojo no se quiso quedar afuera.

Consultado por las palabras de Gallardo, el zaguero no dio vueltas y tiró con munición pesada. "Estamos tranquilos. No sé por qué se sienten cómodos, si desde que yo estoy acá no nos ganaron nunca", expresó el emblema que tiene el club de La Ribera para luego cerrar con una frase que ya dijo Carlos Tevez alguna vez en el Monumental: "Siguió todo en la normalidad".

La pica entre Rojo y el Muñeco no es nueva, ya que muchos ponen como principio de la historia un presunto llamado del DT al ex Manchester United para que fuera a jugar a River. Luego de ganar la Copa Argentina con Boca, el defensor lanzó: "Alguien de River me dijo que ellos iban a ganar todo y la Copa la ganamos nosotros", frase que fue vinculada a Gallardo posteriormente. Ahora, con lo sucedido en la semana, el cruce volvió a repetirse.