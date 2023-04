El presente futbolístico de Boca se presenta caótico y la responsabilidad es repartida, desde los jugadores hasta los encargados de planificar el fútbol profesional en la institución. Del otro lado, Jorge Almirón intenta darle forma a su equipo a una semana de haber asumido y el reto será vencer a Deportivo Pereira en su debut por CONMEBOL Libertadores.

Las críticas al conjunto azul y oro son cada vez más corrientes en La Bombonera. Los murmullos también se hicieron presentes durante el partido contra Estudiantes (0-1), sobre todo en jugadas puntuales que tuvieron a un defensor como protagonista.

Además de los reclamos que llegan desde la tribuna, Mario Pergolini también aportó su pensamiento acerca del rendimiento de Facundo Roncaglia. "No quería hablar del tema... ¿por qué lo trajo? ¿por qué lo trajo de la liga de Chipre y no jugaba? Es raro...", sentenció el conductor en la mañana de Maldición, va a ser un día hermoso en Vorterix.

A continuación llegó otro palo para Juan Román Riquelme, esta vez relacionado con el delantero sensación del fútbol argentino. "Por un lado no dejas que vuelva Retegui y por el otro traes a alguien que... seguro Roncaglia habrá hecho el trabajo que pudo y le habrá gustado volver a Boca, pero no estaba para eso. El mejor delantero del país... mamita", cerró.

No es la primera vez que Pergolini se expresa en contra de la gestión actual de Boca por cómo se manejó el caso Retegui. "¿Alguien sabe por qué el goleador del torneo, jugador de selección y demás, no fue nunca considerado en Boca, siempre a préstamo, y ahora, que se rumorea que se va a vender, no supimos quedarnos con el 100% del pase?", escribió Mario en redes sociales mientras "Chapita" la rompía con Italia. Hoy llegó otro dardo y se avecinan más.