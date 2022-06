Después de tantos meses de especulaciones, finalmente Carlos Tevez confirmó su retiro del fútbol. Tras su salida de Boca, a mediados del 2021, el delantero había coqueteado con la posibilida de continuar con su carrera deportiva. Sin embargo, ahora reveló que dejará la actividad y contó el motivo principal.

Sobre esta nueva etapa lejos del deporte, el "Apache" comentó: "Estoy bien disfrutando mi vida, mi familia, lo mío. Mucho tiempo jugué, mucho tiempo perdido". Y contó: "Me ofrecieron muchas cosas, pero era un cambio muy importante para mi familia. Como jugador ya di todo lo que tenía dentro de mi corazón, eso me deja más que tranquilo".

Carlitos explicó que la razón principal de su alejamiento del fútbol tiene que ver con el fallecimiento de su padre. "Fue muy duro el último año jugando, pero pude verlo a mi viejo. En mi último cumpleaños me pidieron que vuelva a jugar, pedí el micrófono y les expliqué los motivos. Dejé de jugar porque perdí a mi fan número uno. Tenía ocho años y el que me venía a ver era él. ¿Para qué más? Fue la única vez que pensé realmente en mi", explicó.

Además, el ídolo de Boca recordó las enseñanzas que le dejó su papá. "Mi viejo seguía trabajando aunque yo ya era Tevez. Escuchaba su voz para levantarme porque sabía que me había comprometido con eso. Nunca lo tomé como un sacrificio, me divertía ir a entrenar. Un año dejó de trabajar seis meses y casi se muere. Me dijo 'Entendeme, no te enojes' y volvió a laburar", manifestó.