"Me quiero morir", la reacción de los hinchas después de que Ibarra confirmara el equipo

Boca viene de empatar sin goles ante Central Córdoba en La Bombonera y buscará sumar de a tres en Córdoba vs. Talleres. Para ello, Hugo Ibarra amagó con hacer varios cambios en la práctica del jueves, pero el viernes paró el 11 que se perfila para enfrentar a la T y los hinchas explotaron.

Después de probar un mediocampo con Equi Fernández, Alan Varela y Óscar Romero y una delantera con Langoni, Merentiel y Zeballos que le encantó a los más fanáticos, Ibarra sorprendió en la última práctica de fútbol pensando en el sábado y salieron a cruzarlo en Twitter.

"Me quiero morir", la reacción de los hinchas después de que Ibarra confirmara el 11 vs. Talleres

Según lo que ensayó este viernes, el entrenador del Xeneize respaldará a los mismos 11. Es decir, saldrá a la cancha con Romero; Advíncula, Valdez, Figal, Fabra; Pol Fernández, Varela, Ramírez; Romero; Villa y Orsini. Ante esa información, los hinchas lo destrozaron.

"Falleció el fútbol", exclamó el reconocido Sangre Xeneize. Y claro que las opiniones no tardaron en llegar. "Me quiero morir, no puede ser que sigamos insistiendo con este 11", "viajaré 7 horas para ver a Ramírez trotar 90 minutos" y otras críticas pueden leerse en las redes.