De la noche a la mañana, Miguel Merentiel se transformó en el segundo y último refuerzo de Boca. El delantero con pasado en Defensa y Justicia llegó proveniente desde Palmeiras, quien lo cedió por una temporada y con opción de compra.

En la tarde de este viernes, y a poco más de 48 horas para que el Xeneize reciba a Central Córdoba, Merentiel tuvo su ansiada presentación ante los medios de comunicación. Y después de llamar poderosamente la atención al referirse al particular nombre que le puso a su mascota, recordó un momento crucial de su carrera.

Con el Halcón de Varela le ganó a River en el Monumental, donde marcó uno de los goles y lo celebró con un grito muy llamativo: "Soy una bestia", enfatizó frente a las cámaras que se encontraban dentro del campo de juego. Lógicamente, los hinchas boquenses lo recordaron durante los últimos días, y se conoció el verdadero motivo por el que se expresó de dicha manera.

En relación a lo que fue su particular festejo, Merentiel detalló que "ese día no sé qué me pasó, me saqué mal y dije 'soy una bestia'. Fue euforia del momento, se hizo viral y me llegaron mensajes sobre eso".

Además de confesar la razón de su celebración, el atacante manifestó que "estaba en Palmeiras, tenía intereses de otros equipos, pero llegó lo de Boca y ni lo dudé. Le dije a mi representante que era lo mejor para mí".