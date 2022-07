Hace poco más de un mes, Juan Román Riquelme estuvo como invitado en ESPN F90 para ser entrevistado sobre el contexto de aquel momento de Boca a nivel futbolístico, donde el Xeneize en aquel momento había pasado a semifinales de la Copa de la Liga al vencer por penales a Racing y estaba en la previa de un duelo clave ante Corinthians por la Copa Libertadores.

Para aquella fecha, el equipo xeneize era altamente cuestionado por su rendimento, algo que fue remarcado por Riquelme durante la entrevista, la cual en un momento tuvo un lapso en el cual el Vice de Boca y Morena Beltrán compartieron un ida y vuelta donde, hablando plenamente de fútbol, quedaron expuestos sus contrapuntos al punto tal que la periodista hizo una cara que no le gustó a Román y de manera cómica le dijo que no se enoje, algo que hizo reír a todo el programa.

Sin embargo, la jornalista parece no haberse quedado con el mejor recuerdo de aquella ocasión, ya que este viernes, fue Beltrán quien estuvo del otro lado de los micrófonos y fue entrevistada por "Todo Pasa", el programa en la radio Urbana Play que conduce Matías Martin. Allí, entre las consultas en relación a su salto a la fama y cómo se toma ciertas actitudes y cuesitones que anteriormente no le ocurrían, resaltó la situación con Riquelme en aquella entrevista.

"Uno trata de elevar la vara de todo en el fútbol y hay veces que ni los propios protagonistas ayudan, ahí estoy al borde de rendirme. Con Román (Riquelme) me pasó", sentenció Morena al ser consultada sobre aquel cruce, donde además añadió que realmente se sintió dolida por esa cuestión: “Lo que me duele es que ciertos protagonistas se jactan de que no se habla de fútbol en la tele, vos le hacés una pregunta de fútbol y tampoco te contestan en buena ley”.

Sin embargo, no se quedó ahí, sino que fue más allá en el asunto y habló también de su postura en aquella entrevista: “Yo reconozco que en mi afán de querer argumentar mi posición, por ahí me extendí un poco en la pregunta, pero tampoco era para que me haga un silencio de 40 segundos liquidándome”. Por último, expresó: “Fui tendencia como 50 mil horas y lo único que decían era: ‘háganse cargo ustedes que la subieron a un pedestal’ y a los diez minutos jugaba otro equipo y no quería tuitear”.