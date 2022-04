Con el paso de los años, Diego Latorre fue dejando bien marcada su postura sobre el estilo de fútbol que más le gusta. El exjugador profesional aprovechó su faceta como comentarista para pregonar su filosofía, vinculada al juego de toque, posesión y trabajo colectivo.

En una charla con el canal de Youtube de Conmebol, le preguntaron a "Gambetita" qué equipo de la Copa Libertadores le gustaría dirigir. Diego no eligió ni a Boca ni a River y optó por el Flamengo de Brasil. "Primero, porque está en Río de Janeiro jajaja", bromeó.

Luego sí Latorre analizó los aspectos que lo seducen del "Fla". "Me parece que el fútbol carioca es maravilloso. Tiene un paladar que está muy en sintonía con lo que me gusta y admiro del fútbol. Y hay que reconocer que no es solo eso sino que también tiene grandes jugadores", aseguró.

Además, el analista contó qué es lo que más lo atrae de la posibilidad de ser entrenador. "Darle forma a un equipo todos los días... Me apasiona esa labor artesanal del entrenador. Ver defectos y corregirlos. Yo no soy partidario de las planificaciones a seis meses, yo creo que esto es de actualización permanente", señaló. Y agregó: "Vos no podés decir: 'La semana que viene voy a hacer esto...'. Lo que te da la pauta de lo que tenés que hacer es el partido del domingo".