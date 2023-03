No es Equi: la llamativa ausencia en el mediocampo en los convocados de Boca para enfrentar a Defensa

El contexto en Boca no para de mejorar. Luego de un irregular inicio de año, poco a poco el Xeneize se fue acomodando dentro de la cancha y obteniendo resultados positivos como los que viene mostrando en las últimas semanas. Incluso, el pasado miércoles logró el primer título del 2023 y el segundo del ciclo de Hugo Ibarra con la obtención de la Supercopa tras vencer a Patronato por 3 a 0 con un triplete de Darío Benedetto.

En este sentido, y con chances que prenderse la punta de la Liga Profesional, el Xeneize recibirá este lunes en La Bombonera a Defensa y Justicia y para el mismo, el entrenador formoseño optará por un XI inicial similar al del triunfo en la Supercopa frente al Patrón pero con cambios obligados y tácticos.

En concreto, ingresará Bruno Valdez por Facundo Roncaglia ya que el paraguayo ya sobrepasó la molestia ocasionada en el duelo ante Platense, Ezequiel Fernández saldrá del equipo por la suspensión tras la roja frente a Vélez y su lugar lo ocupará Pol Fernández y Sergio Romero regresará al arco en lugar de Javier García. El resto, se mantendría de igual manera. (Romero; Advíncula, Valdez, Figal, Fabra; Pol, Varela, Óscar Romero; Langoni, Benedetto, Villa)

Este domingo, a poco más de 24 horas del encuentro ante Defensa, desde las cuentas oficiales de Boca delevaron la nómina de convocados para el duelo y allí, además de la ausencia de Equi por la sanción que tiene que cumplir, extrañó en varios hinchas en las redes que no esté presente Martín Payero, ya que hace solo una semana fue titular ante el Fortín y no sumó minutos frente a Patronato. Ahora, para recibir al Halcón, no figura entre los convocados.

El motivo se debe a una cuestión física, ya que arrastra problemas en el tobillo hace tiempo y eso le ha hecho perder la regularidad en el equipo. Además de Equi Fernández y él, no figuran en la nómina Nicolás Orsini, Gabriel Aranda, ni Gonzalo Morales, estos dos presentes en el empate de la Reserva de este domingo.