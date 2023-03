No es Retegui: el ex Boca que también fue llamado por Italia

La noticia sorprendió a todos: Mateo Retegui, flamante goleador del fútbol argentino, recibió la citación de la Selección de Italia para disputar los primeros encuentros de la clasificatoria UEFA rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El delantero de Tigre dio el visto bueno y viajará la próxima semana.

La Azzurra estuvo investigando dentro de la Liga Profesional antes de dar a conocer la nómina y notificar a los clubes. También se le hizo efectiva la convocatoria a Bruno Zapelli, la joyita que tiene Belgrano de Córdoba, para formar parte del seleccionado sub-21 antes de poder dar el salto a la Mayor.

En el trabajo que realizó Italia dentro de un proceso de reestructuración integral, tras varios años de fracasos internacionales, Argentina fue una fuente de jóvenes con gran potencial. De hecho, el diario Olé reveló que otros jugadores estuvieron en carpeta para ser llamados y en esa lista figura un ex Boca.

Nicolás Capaldo fue otro de los "tentados" a formar parte de la selección cuatro veces campeona del mundo. Sin embargo, por motivos que no fueron detallados, la citación no se hizo realidad. Pedro De La Vega y Tomás Badaloni también fueron vigilados de cerca por Italia. Quizás, en un futuro no muy lejano, vuelvan a formar parte de la consideración del equipo europeo.