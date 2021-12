"No hay timbre": Weigandt compartió una foto de la puerta de una casa de su barrio y sorprendió a todos

Como ahora están de vacaciones, el contenido que los jugadores de Boca comparten en las redes sociales es otro. Los futbolistas pasaron de compartir imágenes de entrenamientos o sesiones en el gimnasio a subir fotos junto a su familia o en la playa.

Marcelo Weigandt decidió no viajar y no detuvo su rehabilitación. El lateral optó por no tomarse un descanso para poder seguir con la recuperación de su hombro, operado tras la luxación que sufrió hace algunos meses. Sin embargo, pasó la Navidad en su barrio y publicó una imagen que dio que hablar.

El marcador de punta estuvo en Monte Chingolo, el barrio del sur del Conurbano Bonaerense del que es oriundo. Y compartió una foto en sus historias de Instagram que sorprendió a todos: la puerta de una casa tenía un cartel con la leyenda "No hay timbre. Gritar fuerte: '¡Te quiero Diego!'".

Los hinchas de Boca en las redes sociales no terminaron de entender si se trataba del hogar del "Chelo" o de alguna otra casa de la localidad. Pero aún así celebraron lo maradoniano que es Weigandt y recordaron todo el sentido de pertenencia que siempre muestra el juvenil. ¿Le ganará el puesto a Luis Advíncula en 2022?