Uno de los futbolistas que Hugo Ibarra más probó en la semana no será titular y ¡sorprendentemente no irá ni al banco vs. Platense!

Hugo Ibarra avisó en la semana que se venían varios cambios en el equipo titular respecto al 11 que venía de perder con Talleres en Córdoba y a los hinchas les pareció una buena medida. Aunque ojo, después de probar con un volante reiteradas veces, ¡ni lo citó para jugar el domingo con Platense! ¿Qué pasó?

Después de integrar entre los titulares a Martín Payero en varias prácticas, todo hacía indicar que el ex Banfield iba a tener una nueva chance de arranque en el Xeneize. O al menos minutos. Pero no. Sorpresivamente, no está ni entre los 23 convocados para recibir al Calamar. Y no es la única ausencia...

Martín Payero, de posible titular a borrado en el Boca de Ibarra

Sin motivos aparentes -el club no informó nada oficialmente, aunque aseguran que sufrió un golpe en la práctica del viernes- Martín Payero quedó afuera de la lista tras ser varias veces probado en el 11 que se perfilaba para salir el domingo a La Bombonera. Su lugar en la lista fue ocupado por Esteban Rolón.

Por otra parte, en la extraña lista presentada por el club antes del choque por la cuarta fecha de la Liga Profesional tampoco está Leandro Brey, llamado a ser el "dueño del arco a futuro" por Juan Román Riquelme y regresan Aranda, Weigandt, Carrasco, Morales y Aguirre.