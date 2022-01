Surgido en las inferiores y con 4 títulos en el bolso, un ex jugador de Boca se tuvo que ir por decisión técnica y ahora quiere volver, así sea sin recibir un peso.

No se fue bien de Boca pero ahora afirma: "Jugaría gratis con tal de volver"

Está claro que para que un jugador se meta en el corazón de los hinchas de cualquier club debe rendir correctamente en la cancha. Pero esto no es lo único, ya que además es clave que se genere una relación entre ambas partes en lo que puede desembocar en un sentido de pertenencia por el equipo en el cual se encuentre.

Esto se puede ver y apreciar más con jugadores que son surgidos de las inferiores de cada club, algo que por ejemplo en Boca se observa con claridad con muchos chicos que actualmente integran el plantel. Sin embargo, esto no es nuevo, ya que el Xeneize es de los grandes semilleros de jugadores desde siempre, sobre todo en posiciones como el mediocampo.

Para un jugador como Cristian Erbes, quien comenzó en las infantiles de Boca con solo 6 años y jugó hasta el 2016 con 7 temporadas en el primer equipo, el sentido de pertenencia con el club de Brandsen 805 traspasa todo.

El "Pichi" se tuvo que ir de Boca en dicho año por un decisión del entrenador de aquel entonces, Guillermo Barros Schelotto, donde le manifestó que no lo iba a tener en cuenta y eso conflictuó su salida. Desde allí deambuló por México, Ucrania, Paraguay y Atlético Tucumán, para desembarcar acutalmente en el Deportes La Serena de Chile.

Y desde allí, dialogó con la radio "Puro Boca", donde afirmó que su cariño por la azul y oro como jugador es enorme: "Cuando me fuí, nunca más volví a disfrutar cómo disfruté en Boca. Era mi casa".

Además, Erbes dejó en claro que siempre se ilusionó con volver a ser jugador del Xeneize: "Primero me fui a México donde sufrí una lesión y estuve mucho tiempo parado. Me costó muchísimo volver a tener el nivel que había tenido. Lo conseguí un año y medio después de la volver a jugar, en Ucrania. Pasé por Chacarita, Nacional de Paraguay y Atlético Tucumán, donde creo que recupere mi nivel más que nada el primer año y medio. Ahí sentí que podía volver a Boca y de hecho era mi sueño, pero no se dio".

Por último, cerró contundentemente afirmando que, con tal de jugar nuevamente en Boca, haría lo que sea: "No sé si volveré como jugador. Sí sé que es un deseo que tengo, de poder retirarme con la camiseta que amo y que mis hijos, que son hinchas de Boca, también puedan verme jugar en la Bombonera. Jugaría gratis con tal de volver a Boca y retirarme ahí. Dios quiera que se me de esa posibilidad. Para eso tengo que hacer las cosas bien donde estoy y esperar una oportunidad para poder ir". Con 32 años, ¿Volverá el 4 veces campeón con 20 años en el club al Xeneize?