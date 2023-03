Carlos Tevez rompió el silencio y como suele suceder, no tuvo filtro en sus declaraciones. En diálogo con ESPN, el Apache arremetió contra Guillermo Barros Schelotto por no contar con él en la final de Madrid ante River y contra Gustavo Alfaro alegando que el ex DT de Boca y de Ecuador "quería que le vaya mal" durante el tiempo que compartieron en el Xeneize como entrenador y jugador respectivamente.

Al margen de esto, el nacido en Ciudadela se tomó un tiempo para hablar acerca de lo que fue la obtención del Mundial para la Selección Argentina. Pese a haber declarado hace tiempo que no vio muchos partidos de la Copa del Mundo, Tevez fue elogioso con sus compatriotas que lograron coronarse en Qatar el pasado 18 de diciembre y opinó sobre el rendimiento albiceleste en dicho certamen.

Allí, primeramente eligió a Leo Messi como el principal responsable del título y luego afirmó que Lionel Scaloni tuvo gran parte del mérito. Después de ellos dos, para Tevez el mejor futbolista fue Julián Álvarez, quien finalizó el Mundial con 4 goles y fue totalmente determinante para obtener la Copa del Mundo.

Además de elogiarlo por lo hecho en Qatar, el Apache también realizó una curiosa comparación entre Julián y Martín Palermo, máximo goleador histórico de Boca. En diálogo con ESPN, Tevez soltó: "Cuando tu nueve no la metía, tenía el arco en el córner (referencia a Lautaro Martínez), Julián aparece de una manera que se llevaba el Mundial por delante y empezás a tener gol. Cuando tenés gol en un equipo es lo mismo que nos pasaba con Palermo, entrábamos a la cancha y si estaba Martín sabíamos que arrancábamos ganando 1-0, entonces ahí te cambia todo".

Por último, destacó la personalidad de Alexis Mac Allister con una anéctoda de cuando compartieron tiempo en Boca: "Alexis me demostró en el primer partido con Boca que tiene un caracter totalmente diferente porque el encargado de patear los tiros libres era yo, que no era un especialista, y el tomó la pelota y le pegó sin decirme nada. Yo lo quedé mirando. Lo entendí, me gusta que tenga ese caracter. Ahí empecé a mirarlo diferente, este tiene caracter lo traigo para mi lado", cerró.