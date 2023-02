Cuando parecía que la novela de Lucas Merolla y Boca había llegado a su fin, un fallido intento de reunión entre el jugador y Huracán cambió el panorama. El futbolista no quiere renovar, busca ser vendido y el Globo amenaza con colgarlo si no firma. Por eso, desde el Consejo de Fútbol están atentos.

Tras haber declarado que el zaguero no iba a firmar un precontrato con el Xeneize, volvió a hablar Carlos Papandrea, agente del jugador. En diálogo con TyC Sports, declaró: "La idea de Lucas es poder concretar una venta y eso es lo que manifestó. Quiere tener una posibilidad de asegurar su futuro. En Huracán no hay posibilidad de que arregle porque quiere salir en este mercado y tuvo la posibilidad concreta con Boca, pero no se ha dado".

"El deseo de Lucas era jugar en Boca, pero que en lo económico le sirva a Huracán y por distintos motivos no se pudo dar. Tenía la ilusión de dar un salto económico y futbolístico, más allá de su amor incondicional a Huracán. El no está en Boca porque tenemos códigos, no tengo ninguna duda", agregó el agente.

Tras ser consultado si se podían reflotar esas negociaciones, Papandrea fue claro: "Si Boca tiene un cupo (necesita vender o prestar a alguien al exterior), deben acordar entre los clubes". Sin embargo, aseguró que sigue vigente la chance de Letonia: "Esa oferta a nivel económica es muy importante y se está evaluando la posibilidad". Continuará...