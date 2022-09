Hace ya más de diez años, Óscar Córdoba vio a un joven crack colombiano y pensó en Boca. El histórico arquero del Xeneize tiene un gran cariño por el club y siempre se mantuvo ligado a la actualidad del equipo. Por eso lo recomendó como refuerzo. El tiempo hizo que ese futbolista llegue al plantel pero no rinda como se esperaba. Y por eso Óscar lo liquidó.

En una charla con TyC Sports, el ídolo habló de su relación con Edwin Cardona. "Cuando yo recomendé a Cardona en su momento, con 20 añitos, yo veía a Riquelme. Créanme. Para que yo me atreva a recomendar un jugador a Boca, para quemar un cartucho de esos... Yo decía 'Llévenselo'", dijo. Y agregó: "Yo acababa de regresar al fútbol colombiano, en 2009 o 2010. Él era un niño. Tenía 20 años".

"Yo ya veía un jugador diferente. Si se ponía al lado de Riquelme, iba a entender la filosofía de Boca al lado de uno de sus máximos ídolos. Pero no me copiaron. El tiempo llevó a que lo contrataran a un mayor costo. Se iban a ahorrar una plata, no me hicieron caso", bromeó Córdoba. Sobre el arribo de Edwin a Boca, años después, indicó: "Llegó como un jugador viciado. No es lo mismo llegar a los 20 años, para que te cocinen de manera perfecta, a un jugador que llega a los 24, 25 años, cuando arrastras una cantidad de vicios".

Pero no se quedó ahí: Córdoba también criticó a Cardona por su decisión de irse de vacaciones en la previa de la serie de Copa Libertadores entre Boca y Atlético Mineiro, en 2021. "Me defraudó cuando se fue cuando Boca lo necesitaba para la Copa. Si de algo nos caracterizamos Jorge (Bermúdez), Chicho (Serna) y yo era que, si nos mandaban a jugar a Kazajistán, al otro día estábamos agarrando un avión para viajar 24 horas, ponernos la camiseta de Boca y jugar. Me defraudó. Su decisión era esa", disparó. Y remató: "Si hubiese jugado Cardona, que era un jugador importante... Me quedó faltando compromiso con Boca".