No fue una mañana más para Agustín Almendra. El volante de Boca, que desde que se peleó con Sebastián Battaglia pasó a entrenar para la Reserva, jugó para el equipo de Hugo Ibarra en la victoria por 2-0 frente a Barracas Central en el predio de Ezeiza. Y vivió un momento especial.

Cuando se retiró del campo de juego durante la segunda parte, los hinchas que estaban en las tribunas lo aplaudieron. Y la imagen se hizo viral en todas las redes, teniendo en cuenta que los fanáticos parecieron brindarle su apoyo al futbolista, que sigue marginado por el DT.

¿Cuál fue el mensaje de Almendra tras lo sucedido? El mediocampista publicó una foto suya en el partido en sus historias de Instagram. Y, como fondo musical, utilizó la nueva Bizarrap session de Paulo Londra, que ya es un hit mundial y se ubica segunda en el top internacional de Spotify.

¿Qué dice la letra del fragmento que eligió? "Y hoy que me levante, creo que nunca me fui. Siempre bendecido, aunque hablen mal de lo mio y el periodista esté inventando lío. Eso no me importa, yo sigo en lo mío. La gente sabe cómo soy, por eso están conmigo". El mensaje de Almendra quedó más que claro.