Palermo, sin vueltas sobre las chances de dirigir a Boca: "Si me llama Román..."

A pesar de que los dirigentes de Boca hayan ratificado a Hugo Benjamín Ibarra en su cargo hasta fin de año, aún continúan buscando diferentes estilos de entrenadores para que el plantel tenga un DT fijo.

Los hinchas, hace tiempo que piden a gritos el arribo de Martín Palermo al banco del Xeneize, ya que conoce muy bien el paño de lo que es el mundo azul y oro, pero también dio muestras claras que, en todos los equipos que dirigió, dejó una buena imagen.

Si bien el ex delantero deberá sentarse a dialogar con Juan Román Riquelme, quien se encarga de todo el proyecto futbolístico del club de La Ribera, aún no recibió ningún tipo de llamado. Eso sí, dejó bien en claro que no tendría problema alguno de reunirse, ya que lo han hecho cuando el Titán dirigía a Aldosivi y le solicitó jugadores a préstamo.

Luego de que confirmara que limaron asperezas con el vicepresidente del Xeneize, Palermo explicó en TyC Sports que "dirigir a Boca es un deseo y seguramente llegará el momento de cumplirlo. Si me llama Román, hay que ver en qué situación se encuentra el club y cuál es el proyecto para ver si somos compatibles". ¿Habrá un llamado para que sea el próximo entrenador?