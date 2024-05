Nació en Alemania, sus padres son argentinos y le hizo un gol histórico al Bayern Múnich: "Si River me llama, ¿por qué no?"

“Le debo todo a papá”, esas palabras muestran a un joven totalmente agradecido con el buen presente que vive. Sus raíces son argentinas, pese a haber nacido en Alemania. Hace algunos días, amargó al Bayern Múnich con el gol que inició la remontada para el triunfo más importante de la historia de su club, FC Heidenheim 1846. Kevin Sessa habló de su gran momento y de su vínculo con Argentina y con River en una charla con BOLAVIP.

Sessa marcó su primer gol en Bundesliga en la remontada del Heidenheim ante Bayern Múnich por 3-2 el pasado 4 de abril. Los Bávaros estuvieron 2-0 arriba, pero el ingreso de este mediocampista alemán-argentino de 23 años le cambió la cara al humilde equipo del estado de Baden-Wurtemberg, que ascendió a la Bundesliga por primera vez en la última temporada (el fútbol en el club empezó en 1911).

No fue una victoria más para este equipo. Fueron los tres puntos que empezaron a encarrilar el objetivo máximo que tenían por delante en esta temporada: la permanencia en la Bundesliga. Esto se cumplió en la fecha 32 tras el empate ante Mainz 05, un rival directo. Sessa cumplió una buena actuación desde el arranque. De hecho, desde ese gol ante el Bayern, fue siempre titular y así lo refleja en esta charla gracias al equipo de prensa de la Bundesliga.

–¿Te cambió tu presente ese gol?

–Sí, fue un gol que nos ayudó mucho para dar vuelta el partido. Fue una alegría porque estábamos en una situación difícil y pudimos cambiarlo. Hoy estoy jugando, sumando minutos, que es algo muy importante. Esperamos seguir por ese camino.

El festejo de Kevin Sessa con sus compañeros por mantenerse en la Bundesliga (IMAGO / Jan Huebner).

–¿Tenés referentes a seguir en tu posición?

-Yo siempre he visto a los grandes del Heidenheim desde que llegué (en 2018). Robert Andrich, por ejemplo, cuando estuvo (entre 2018 y 2019) y hoy siendo figura en el Bayer Leverkusen (NdR: campeón de Bundesliga y compañero de Exequiel Palacios).

–¿Qué significa esto para un club humilde como Heidenheim?

–Para Heidenheim fue algo extraordinario. Primera temporada en la Bundesliga y ese triunfo, por cómo se dio, lo fue todo.

Kevin Sessa no tiene su futuro asegurado en Heidenheim, ya que su contrato termina a final de temporada. Su implosión como titular en las últimas fechas hacen pensar en que podría tener una chance de quedarse en el club. “Por ahora, no tengo nada definido”, aseguró. Tampoco descartó la chance de salir y ahí es donde su carrera podría tener un nuevo rumbo, sobre todo, con su historia de vida.

Los Sessa: una familia argentina bien futbolera

Para entender cómo este joven alemán-argentino llegó a este humilde Heidenheim, hay que remontarse a los años ‘90, cuando su padre, Marcelo Sessa, tomó la decisión de vivir en Alemania. Stuttgart fue la ciudad elegida para empezar una nueva vida. Sólo regresó a Argentina para casarse con su novia, Estela. Y en 1994 terminaron por radicarse en la famosa “ciudad del automóvil”.

De su relación nacieron cuatro chicos: Dominic, Nicolás, Kevin y Sofía. Los tres cuentan con hasta tres nacionalidades: alemana, argentina e italiana. El mayor, Dominic, fue el primero en insertarse en los clubes de Alemania para desarrollar una potencial carrera futbolística. No llamó la atención que se inclinara por el fútbol, debido al fanatismo de la familia Sessa por el deporte.

“Mi padre es hincha de River, mi madre de Racing y el fútbol siempre nos atravesó. Papá trabaja hace bastante en unas canchas indoor en Stuttgart”, contó Kevin, el que más lejos llegó en el fútbol profesional. Es que Dominic lo dejó hace algunos años para enfocarse en sus estudios, mientras que Nicolás juega en el SC Verl de la Tercera División alemana.

El vínculo con su padre fue el que llevó a Kevin Sessa (y a sus hermanos) al fútbol. Y eso permanece vigente aún cuando el futbolista de Heidenheim se desempeñe en la máxima categoría del fútbol alemán.

–¿Cómo llegó ese vínculo futbolístico a la familia?

–Desde siempre. Mi papá siempre nos transmitió esa pasión por el fútbol a mí y a mis hermanos. Hasta el día de hoy me habla y me dice cosas sobre mis partidos: ‘Tendrías que haberle pegado en esa jugada’, ‘es mejor hacer esto’ (hace gestos). Siempre está presente.

–Sos su orgullo a partir de este presente en Bundesliga.

–Sí. Mi papá siempre está presente y contento por todo lo que viene pasando. Le debo todo por lo que hoy estoy pasando. Él siempre fue así, tan presente y tan atento con todos. Siempre está ahí para ayudar a cualquiera que lo necesite. Vino de muy joven y aún con poco siempre estaba para ayudar. La verdad, el orgullo es él.

Kevin Sessa y su familia (Instagram @kevinsessa).

Marcelo Sessa siempre da una mano al que más lo necesita y, sobre todo, si se trata de un argentino. Pueden dar fe de ello algunos argentinos que supieron jugar para el Stuttgart.

–¿Tu papá ayudó a algunos argentinos que han jugado por Alemania?

–Sí, cuando estaban en Stuttgart, Nicolás González, Santiago Ascacíbar y Emanuel Centurión. A todos, mi papá siempre les da una mano en lo que pueda. Hemos hecho asados y algún que otro encuentro. Hoy por hoy, no tengo tanto contacto, pero han estado.

El vínculo de Kevin Sessa con el fútbol argentino: River Plate y ¿Selección?

El fútbol argentino, por lógicas razones, es seguido por la familia Sessa. Si bien Kevin tiene su mente en su equipo y más en el fútbol europeo, no le escapa a la posibilidad de que, en algún momento, pueda darse un salto al fútbol de los campeones del mundo. Para papá Marcelo, sería el sueño mayor.

–¿Seguís el fútbol argentino?

–Se sigue. En este último tiempo, no tanto. Pero es algo que está ahí. Mi papá con River, mi mamá con Racing. Cuando hay algún partido de la Selección, lo vemos donde (trabaja) papá.

–Si por esas casualidades de la vida, se presenta la oportunidad. Te viene a buscar River, ¿venís a la Argentina?

–Sí, ¿por qué no? Si se presenta la oportunidad, yo encantado.

–A River lo dirige Martín Demichelis, muy respetado por su pasado con el Bayern Múnich, ¿qué se dice en Alemania sobre él?

–En Alemania no se habla mucho de Demichelis. Bayern Múnich busca técnico, sí, pero no se habla de él.

Martín Demichelis, entrenador de River (Getty Images).

Al tener la triple nacionalidad (alemana, argentina e italiana), Kevin Sessa tiene para elegir en cuanto se la presente la oportunidad de la Selección. Según reveló hace algunos años el periodista Cristian Grosso en La Nación, este joven mediocampista fue seguido de cerca por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

–Si se presenta la oportunidad de jugar en alguna selección, ¿qué elegís?

–(Duda) La verdad, no sé. No es algo que haya decidido aún. No es algo en lo que pienso hoy por hoy, pero la verdad no te podría decir porque no se ha presentado la oportunidad.