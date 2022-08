Fue un viernes atípico en el predio de Ezeiza. El plantel de Boca se entrenó por la mañana y durante el mediodía tuvo un asado en el que no solo participaron los jugadores sino también el cuerpo técnico, el cuerpo médico, el consejo de fútbol y Juan Román Riquelme.

La actividad, trascendió, tuvo como objetivo estimular el buen clima interno en el club de la Ribera. El único ausente fue Carlos Zambrano, quien presentó una descompostura y por eso se retiró de la práctica. Luego de eso, el Xeneize publicó el parte médico con la situación de dos jugadores.

En primer lugar, los médicos de Boca confirmaron que el peruano "entrenó diferenciado en el gimnasio por un cuadro de gastroenteritis". Por ahora no se sabe si jugará o no este domingo frente a Atlético Tucumán: Hugo Ibarra lo esperará y, si no lo puede utilizar, pondrá a Facundo Roncaglia.

Pero además se confirmó la baja de un jugador titular. Cristian Medina, quien jugó desde el arranque en los últimos dos partidos (Rosario Central y Defensa y Justicia) tiene una "fascitis plantar aguda" en el pie izquierdo. De esta manera, no estará disponible para este fin de semana y por varios días más.