En la disputa de los Juegos Olímpicos se dan diversas historias, donde los deportistas se encuentran alejados del día a día durante más de un mes. Y si bien hay muchos de ellos que están en pareja, ya sea de novios o casados, también son varios los solteros que buscan un nuevo amor. Pero como ocurre en todo el mundo, utilizan aplicaciones de citas, donde Tinder se lleva todo el repertorio.

Las noches de pasión no pasan desapercibidas, como así tampoco se dejan de lado los récords o las conquistas con medallas o diplomas. Y la remera Emily Delleman, a través de su cuenta de TikTok, explicó cómo es que se las ingenian para que el placer esté involucrado durante la estadía en París que, al igual que en Tokio 2020, se construyeron camas antisexo. Pero también se repartieron más de 30.000 preservativos entre los deportistas.

En el video que se volvió viral, Delleman explicó que mientras descansaba luego de un arduo día de competencia, recibió un mensaje de una de sus amigas: “Oye, cambia tu geolocalización a la Villa Olímpica si quieres babies de primera división”. Luego de ello descargó Tinder, la aplicación que es mundialmente conocida para concretar citas, y se dio cuenta que los programadores estaban un paso delante suyo: “Haz match con deportistas profesionales utilizando nuestra nueva función”, rezaba la leyenda en relación a los Juegos Olímpicos.

A la remera estadounidense de 26 años confesó que se cruzó con muchísimos perfiles falsos que fueron creados para intentar conseguir una cita, o simplemente para burlarse. “Empiezo a navegar y no veo ningún atleta olímpico. Pensé que era cosa de mi configuración pero no. Estoy a un rango de una milla y hasta ahora creo que he visto un total de otros dos atletas olímpicos”, sostuvo. Ofuscada por la situación, indicó que prefiere generar contenido en la misma red social donde publicó el video.

”Entré con la expectativa de encontrar algunas de mis relaciones futuras, pero, por desgracia, supongo que estamos buscando otras formas de entretenimiento. Por eso, ahora puedes encontrarme en TikTok”, completó la nacida en Davenport, Iowa.

Las app que están prohibidas en los Juegos Olímpicos

Desde el Comité Olímpico Internacional quieren cuidad a los atletas que pertenecen a la comunidad LGBT+, quienes fueron discriminados en Río de Janeiro 2016, cuando un periodista utilizó la aplicación Grindr para realizar un listado de atletas LGBT+ y exponerlos públicamente.

A través de TikTok, en Tokio 2020, ocurrieron algunos incidentes similares. Por eso mismo, hay algunas funciones de Grindr que están desactivadas para los atletas olímpicos, y así podrán proteger su privacidad. Por ejemplo, la localización no aparece y la opción ‘explorar’ para ver perfiles cercanos tampoco se encuentra disponible.

Por otra parte, Grindr implementó algunas medidas de seguridad adicionales, como fotos que solo pueden verse una vez, algo que ya existe en WhatsApp e Instagram, como también se añadió la posibilidad de anular mensajes, bloquear capturas de fotos o conversaciones, y restringir las videollamadas en los alrededores de la Villa Olímpica.