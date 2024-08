El mediocampista argentino no tuvo un buen partido ante los 'Citizens' y los hinchas del club inglés fueron lapidarios.

La relación entre los hinchas del Chelsea y Enzo Fernández está en su peor momento. Si bien quedó atrás la polémica por su cántico, tildado de racista, contra los jugadores franceses, ahora vinieron los cuestionamientos por su actuación dentro del campo. Es que los ‘Blues’ perdieron por goleada ante Manchester City y el mediocampista argentino fue de los más criticados.

Los ‘Citizens’ ganaron por abultado margen en Ohio Stadium con un gran Erling Haaland, quien anotó un hat-trick. El 4-2 demostró que al equipo londinense todavía le falta para encontrar su mejor forma física y Enzo Fernández sigue sin demostrar estar a la altura.

El mediocampista argentino no tuvo muchos entrenamientos con el nuevo equipo de Enzo Maresca. Retornó hace menos de una semana al primer equipo luego de sus vacaciones tras la Copa América ganada con la Selección Argentina y ya estuvo en dos partidos amistosos con Chelsea (jugó todo el segundo tiempo ante América de México y disputó 59 minutos en esta caída ante el City).

Las críticas de los hinchas del Chelsea a Enzo Fernández por su partido ante Manchester City

El partido de Enzo Fernández fue para el olvido. Si bien estuvo preciso con la pelota con 15 de 18 pases correctos, también tuvo cinco pérdidas y se lo notó lento y hasta perdido jugando por el sector derecho del mediocampo. Maresca deberá trabajar para encontrarle su lugar en la cancha.

Pero este mal partido no fue pasado por alto por los hinchas de los ‘Blues’. Las críticas se intensificaron con el ex River y Benfica porque no destaca y este partido ante Manchester City fue una nueva prueba de ello.

“Es el peor fichaje que hemos hecho en los últimos tiempos“, fue uno de los comentarios más duros que se vio en X (Twitter). “Sigue de vacaciones“, dijo otro, un poco menos grave. Y otro directamente pidió que lo cedan a préstamo al Racing de Estrasburgo, equipo del que también es dueño Todd Boehly, mandamás del Chelsea.

Ahora bien, las críticas más constructivas llegaron de otros hinchas que no sólo cuestionaron su posición de campo, sino que hasta destacaron a otro futbolista tras la salida del argentino en el partido ante Manchester City. “Romeo Lavia es mejor que Enzo Fernández” y “qué gran actuación de Lavia”, advirtieron.

La chance clara que falló Enzo Fernández en el amistoso Manchester City vs. Chelsea

Enzo Fernández pudo haber cambiado su actuación si hubiese acertado al arco en una de las chances de peligro que tuvo Chelsea ante Manchester City. Luego de una salida apresurada del arquero Stefan Ortega Moreno ante una llegada de Christopher Nkunku, su despeje fue corto y le quedó al argentino que lo quiso meter por arriba, pero le erró al arco.