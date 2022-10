Pires habló de Riquelme como futbolista y soltó una rara explicación sobre su carrera: "No tuvo suerte"

Robert Pires compartió equipo con Juan Román Riquelme en Villarreal entre 2006 y 2007 y por eso ambos mantienen en la actualidad una relación de amistad. "Nunca más volví a comer los asados que hacía Román en Villarreal! Qué asados… ¡No, miento! Cuando estuve en febrero de este año en Buenos Aires, Román me invitó e hizo otro gran asado", comentó el francés en una charla con el Diario La Nación.

Pero la conversación se volvió interesante cuando el crack francés se refirió a la carrera deportiva del ídolo de Boca. Y expresó una rara explicación sobre la carrera de Román: "Ha sido una suerte jugar con Román Riquelme, para mí, uno de los mejores argentinos de la historia… ¿Sabes qué? El que no tuvo suerte fue Román. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo jugó Messi".

"¿Entiendes? Messi lo tapó. En Francia nos pasó lo mismo: tuvimos a Youri Djorkaeff, pero tuvo un problema llamado Zidane, jaja, Zizou lo tapó. Román ha sido muy, pero muy bueno", argumentó Robert. Y se animó a decir por qué cree que Riquelme no terminó siendo un crack mundial: "No creo que le haya faltado profesionalismo. El tema es… Cómo explicártelo bien… Quizás le faltó luchar, digamos, tirarse al suelo si era necesario…".

"Es que Román sabía que tenía mucha, mucha calidad, y para él era suficiente", continuó Pires. Y agregó: "Como si dijera: ‘Mira, yo tengo esta calidad, entonces no necesito trabajar’. ¿Entiendes qué quiero decir? Hay jugadores así y no pasa nada. Pero si el míster te pide correr y defender... Y, ahí puedes tener problemas". "Por ejemplo, con el Barça, Román no la pasó bien. Implicarse más, esa es la expresión, le faltó implicarse más. ¡Pero qué jugador era Román!", remató el francés.

Con respecto a esta nueva etapa de Riquelme como dirigente, Pires solo tuvo elogios para su amigo. "Está muy bien, es una buena noticia que los exfutbolistas, como Román, se dediquen a sus equipos, en este caso Boca. Los hinchas necesitan a exjugadores como él; como primera medida, sabe de fútbol y, además, ya sabe cómo manejar a los jugadores. Vivió todo desde adentro", aseguró.