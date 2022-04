La jornada del último jueves fue una de las más revolucionadas del Mundo Boca en el último tiempo. La posibilidad de que el Consejo despida a Sebastián Battaglia, la llegada del DT a Ezeiza y su posterior ratificación fueron algunas de las situaciones que tuvieron al club de la Ribera en la mira de todos.

Ya en las últimas horas de ayer, los propios protagonistas intentaron calmar las aguas. Sin embargo, uno de ellos lo hizo de forma tan particular que terminó provocando una inmediata respuesta de Sebastián Vignolo, que no dudó en marcarle la cancha.

"No sé por qué tanto escándalo. La verdad es que no lo entiendo... Estamos clasificados en el torneo local, estamos con los mismos puntos en la Copa Libertadores y seguimos en la Copa Argentina", dijo Diego González, intentando bajar los decibeles. Al Pollo no le gustó y le respondió en vivo por Equipo F: "Los que ayer vieron que el equipo no encontraba el rumbo, Pulpo González, fue la gente de Boca".

Lejos de dejarla ahí, el popular relator siguió arremetiendo contra el volante: "No puede subestimar a la gente de Boca un futbolista de Boca, Pulpo González. Entonces, salir y declarar como lo hace el Pulpo González, que cree que todos son estúpidos y ven jugar a Boca porque se les ocurre... La gente no es estúpida, Pulpo González. La gente vio que Boca juega mal, que el equipo no reacciona, Pulpo González". ¡Terrible!