Pasan los días y una tendencia se mantiene: Boca encara varias operaciones en el mercado de pases pero todavía no puede acordar la llegada de un refuerzo. ¿Qué sucede en el Xeneize? El periodista Augusto César reveló en "Boca de Selección" (Radio Del Plata) que "el Consejo está ante el mercado más difícil de todos los que afrontó".

El cronista aclaró que "hay una idea de un jugador por línea pero yo a esta altura pongo seriamente en duda que Boca se refuerce". ¿Por qué es tan fuerte el panorama? "A donde apuntaron se encontraron con... No voy a dar el nombre pero un jugador comparó la oferta de Boca con otra del fútbol boliviano y era mejor la del fútbol boliviano por la moneda", explicó.

"Boca se encuentra ante una situación complicada de afrontar desde lo económico. Está averiguando pero las respuestas son: 'Sí, pero lo tenés que comprar'. Boca no está en condiciones de comprar el pase de ningún jugador", sostuvo Augusto. Y dio un ejemplo puntual: todavía no se cerró la llegada de Lucas Merolla por este tema.

"Lo de Merolla está OK con el jugador pero con Huracán no hablan más. Huracán pidió cuatro millones y Boca no los va a pagar", comentó el periodista. Y cerró: "El hincha tiene que saber que estamos ante un mercado muy difícil. De todos los nombres que sonaron, la mitad no son serios y la otra mitad presenta complicaciones importantes".