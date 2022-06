Carlos Izquierdoz será suplente cuando Boca reciba a Tigre por la tercera fecha de la Liga Profesional 2022. Conocé por qué no será titular el defensor ante el Matador.

Por qué no juega Izquierdoz en Boca vs. Tigre

Boca buscará regresar a la victoria cuando se enfrente HOY, miércoles 15 de junio, con Tigre en el marco de la continuidad de la tercera fecha de la Liga Profesional 2022. Luego de la derrota ante Central Córdoba de Santiago del Estero, el conjunto de La Ribera es consciente de que un triunfo le permitirá afrontar los siguientes desafíos con mayor tranquilidad.

En este escenario, Sebastián Battaglia presentará una formación compuesta por mayoría de titulares para recibir, en La Bombonera, al Matador, a quien venció en la reciente final de la Copa de la Liga Profesional. Sin embargo, el técnico no tendrá a disposición desde el inicio a uno de los futbolistas más importantes del plantel: el capitán, Carlos Izquierdoz.

El defensor, con pasado en Lanús, Atlanta y Santos Laguna, es una pieza clave en la estructura táctica del Xeneize y, en especial, es uno de los máximos referentes del equipo. No obstante, no será titular en el choque de esta noche frente al cuadro de Victoria. A continuación, conocé el motivo por el cual no juega el marcador central.

¿Por qué no juega Izquierdoz en Boca vs. Tigre?

El motivo de la suplencia de Izquierdoz es que el cuerpo técnico comandado por Battaglia decidió darle un descanso para no sobrecargarlo. Esto se debe a que a Boca se le avecina un calendario repleto de compromisos, entre los cuales se destacan los que disputará ante Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Por lo tanto, el entrenador pretende resguardar al zaguero para que se encuentre en óptimas condiciones en los encuentros ante el equipo brasileño. Ahora, su lugar será ocupado por Nicolás Figal.

¿Cuándo y a qué hora juegan Boca vs. Tigre?

El partido Boca vs. Tigre se llevará a cabo HOY, miércoles 15 de junio, por la tercera jornada de la Liga Profesional 2022. El duelo se jugará desde las 21:30 horas, en La Bombonera.