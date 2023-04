Alexis Mac Allister se ha afianzado en la élite del fútbol europeo. Sus buenas actuaciones con el Brighton, un equipo que no siempre está en el radar, se potenciaron con su participación activa con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar que lo devolvió a la Premier League como campeón mundial, generando que otros clubes mucho más poderosos muestren interés en él.

Con una carrera en ascenso, el exjugador de Argentinos Juniors y Boca, de 24 años, está preparándose para dar ese nuevo salto de calidad más que pensando en cuándo será el momento de regresar al país. Sin embargo, su padre Carlos, quien también defendió la camiseta Xeneize entre 1992 y 1996, aseguró que tarde o temprano volverá.

"Seguro que Alexis volverá en algún momento a jugar en Boca, hoy recién está empezando su carrera en Europa, pero en el camino de regreso cuando el decida instalarse de nuevo en Argentina, seguro que va a querer jugar en Boca, aunque sea un tiempo, para terminar de agradecer y demostrar el nivel que puede tener en un club de esa naturaleza en Argentina", señaló en diálogo con Puro Boca.

En lo inmediato, Carlos Mac Allister reveló que Alexis no seguirá en Brighton después de julio, aunque no quiso adelantar cuál será la nueva camiseta que defenderá su hijo. "Normalmente el próximo libro de pases lo va a encontrar jugando en otra institución, no sabemos en cual, recién empiezan las charlas en general, pero lo más probable es que Alexis el próximo mes de julio ya esté jugando en otro equipo", resaltó.

Por último, el exdefensor se refirió al nivel actual de Boca, equipo al que dijo seguir siempre que puede: "El equipo quizás no está jugando bien, no está jugando en su máximo nivel en general, pero también es verdad que ha ganado algunos títulos últimamente que hacen que eso quede disimulado de alguna manera, ojalá vuelva a retomar el nivel que tuvo el equipo en algunos momentos y vuelva a jugar bien, porque eso es lo que queremos todos".