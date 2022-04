En "ESPN F90" se debatía sobre el rol de Sebastián Battaglia como director técnico de Boca y Sebastián Vignolo reveló que en el consejo de fútbol "pensaban que podía desenvolverse de otra manera". Federico Bulos cuestionó la forma de ver el fútbol de Juan Román Riquelme, el líder dirigencial del club, y dijo: "Tiene una idea de hace 20 años, que no va más hoy".

Ahí fue cuando el "Pollo" intervino y aportó información. "¿Quéres que te diga cómo piensa el fútbol Riquelme? Te doy la manera. Laterales que suban permanentemente y al mismo tiempo. Centrales que sepan jugar mano a mano en el fondo. Le gustan los equipos con enganche. ¿O ustedes creen que Pol Fernández de cinco es de Battaglia?", deslizó el conductor.

"Jaja, ¿escuchaste Cai?", exclamó Oscar Ruggeri, sonriendo por la frase de Vignolo. Y le repitió la última frase del relator al Cai Aimar, quien no se lo tomó bien. "¿Y por qué no dirige Riquelme entonces? Si piensa de esa forma. ¿No se animó a dirigir?", preguntó Aimar. Y el "Pollo" respondió: "Está en otra función y está muy bien. Como si tuviera miedo a dirigir... Dale, Cai. No dirige porque no le debe gustar. ¿Por qué tiene que dirigir?".

Volviendo al desempeño de Battaglia, Ruggeri sostuvo que su labor fue muy diferente cuando pasó al plantel de Primera. "Battaglia en la Reserva no tiene que quedar bien con nadie, es él. Cuando agarrás el plantel profesional... Hay declaraciones que escucho que son para quedar bien con este, con el otro... Cuando hacés eso, ya no sos el entrenador", aseguró.