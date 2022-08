La gravísima lesión de Exequiel Zeballos producida por la patada descalificadora de Milton Leyendeker y el largo periodo de recuperación que le llevará al "Changuito" para regresar a las canchas habilitó a Boca a poder incorporar un jugador para reemplazarlo. Es que incluso, el Xeneize ya le hizo el pedido formal a AFA y máxima entidad del fútbol argentino le dio el ok para que en la Ribera se refuercen.

Desde ese momento, aparecen varios nombres posibles para sumarse a Boca, donde se encuentran sobre todo futbolistas que fueron sondeados en anteriores mercados de pases, y ahora con la urgencia podrían sumarse a Brandsen 805 en los próximos diez días, lapso que el Xeneize tiene para encontrar el reemplazante de Zeballos. Repasamos uno por uno acá...

El ideal por el puesto: Diego Valoyes

Boca lo quiere hace tiempo, ya que desde el mercado de pases de principio de 2022 el colombiano aparece en el radar xeneize. De hecho, fue uno de los tantos futbolistas que disputaron con River, pero las intenciones de Talleres, dueño de su pase, complicaron el pase para ambos clubes. Esta misma cuestión estaría trabando nuevamente las negociaciones. Es que Andrés Fassi, Presidente de la T, pretende venderlo al exterior e incluso, rechazó propuestas de hasta 7 millones de euros por su pase.

En la Ribera cuentan con la ventaja de una deuda de 2 millones y medio de dólares que los cordobeses tiene con Boca por aquel pago adelantado de una venta de Cristian Pavón que nunca se efectuó porque "Kichán" se fue libre. Sin embargo, Talleres no quiere negociar en esos términos. Situación difícil de destrabar y menos a contrarreloj.

Una variante local de jerarquía: Gabriel Ávalos

El delantero de Argentinos Juniors es otro que estuvo en el radar de ambos bandos del Superclásico. A River no llegó debido a que en el Millonario priorizó la llegada de Miguel Borja, mientras que Boca intentó el semestre pasado, pero en la ofensiva terminó por optar por el regreso de Darío Benedetto. Ahora, el Xeneize lo pretende nuevamente pero desde el Bicho de La Paternal no quieren largarlo debido a lo importante que es para el equipo.

Así y todo, el futbolista se refirió a lo que es el interés concreto de Boca por él, donde exclamó: "Hoy mismo no sé, yo me enteré en las redes sociales, pero nadie se comunicó conmigo y me da mucho orgullo que me tengan en cuenta de clubes tan grandes. Hoy hice la recuperación del partido y lo iremos viendo en estos días. Yo trabajo para estas cosas para que gente tan importante como Román se fije en mí". Como Valoyes, difícil por cuestiones de club, pero en este caso el jugador expresó su alegría por el interés xeneize.

El más factible: Guido Carrillo

Surgido en la cantera de Estudiantes de 31 años lleva ocho temporadas en grandes ligas de Europa, jugando en el Mónaco, Southampton, Leganés y Elche. Así como pasó en los otros dos casos, en más de un mercado estuvo en la lista de interés de Boca para sumarlo como refuerzo, pero siempre había manifestado sus ganas de seguir en el viejo continente.

Ahora, habiendo quedado libre del Elche, donde era compañero de Darío Benedetto antes de su regreso en enero del 2022, no descarta pegar la vuelta a Argentina y allí emerge Boca como opción. Es el más factible de momento.

El sueño: Ángel Romero

Ángel estuvo muy cerca de arribar a la Ribera en el mercado de pases anterior, pero finalmente Cruz Azul de México se lo llevó a última hora. En su lugar, Boca fichó a su hermano Óscar, quien hoy lleva la 10 en su espalda. Pero, luego de conocerse que el delantero no renovará su vínculo con la "Máquina Cementera" y que será agente libre en diciembre, en el Xeneize pusieron en marcha la ilusión de contar con los mellizos paraguayos desde esa fecha, aunque también intentaron hacerlo en este mercado con la opción que se le abrió a Boca por la lesión de Zeballos.

Sin embargo, la única posibilidad que tiene el Xeneize de contar con Ángel de manera inmediata es si Cruz Azul lo libera contractualmente, ya que el permiso de AFA solo acepta que el reemplazo de un jugador lesionado como ocurre con el "Changuito" sea un futbolista del medio local o bien, que se encuentre libre. El club mexicano, pese a estar en conflicto con el atacante, no lo dejará libre ahora, por lo que Boca deberá esperar a diciembre para contar con él. Cabe destacar que Romero tiene ganas de arribar a la Ribera, ya que incluso se mostró abierto a reducir su salario para que se dé. Es el sueño de Riquelme, pero deberá esperar unos meses más.