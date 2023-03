Este sábado, Boca enfrentará a Olimpo en la provincia de Chaco bajo el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina, y podría decretarse el final del ciclo de Hugo Ibarra. El margen de error se achica, los resultados no son favorables y el juego del equipo no termina de convencer a los hinchas y dirigentes, por lo que empezó a mencionarse la chance de que tenga un reemplazo.

Después del susto que tuvo Ibarra previo a un entrenamiento, que debió ser trasladado e internado en una clínica de la localidad de San Justo, muy cercana a Boca Predio, tanto los médicos como Juan Román Riquelme le recomendaron que se tomara un descanso. Claro, la salud del entrenador es prioridad.

A pesar de que el formoseño no quiso escuchar los consejos y continuó trabajando, desde el club de La Ribera están muy atentos a lo que pueda ocurrir en el futuro. Y si bien esta situación se suma al flojo andar en cuanto a resultados y estilo futbolístico, desde la dirigencia ya tomaron una decisión. Pero aunque todos los hinchas estén alarmados ante un posible despido, no es una opción.

Por medio de su cuenta de Twitter, el periodista Facundo Pérez dio detalles de lo que pudo averiguar en relación a la continuidad de Hugo Benjamín Ibarra. Algo que también mencionó en los micrófonos de D-Sports Radio. "A lo largo de esta semana conté que, cuándo se tome la decisión que Ibarra no continúe en su cargo, el próximo DT no iba a ser del riñón de Boca. El partido de mañana no será uno más y hasta con una victoria no está asegurada la continuidad del técnico", inició.

Hasta ahí se puede entender la razón de la búsqueda que está haciendo Riquelme junto a sus compañeros dentro del Consejo de Fútbol, donde apuntaron los cañones a Gerardo Martino, como así también a Facundo Sava, quien apareció en las últimas horas. "La relación DT/jugadores está siendo observada muy de cerca por el CDF luego de la reunión en la que solo el técnico se expresó. Además, su salud es prioridad para quienes toman las decisiones acerca del fútbol en Boca", manifestó y dejó en claro lo que el máximo ídolo boquense le aconsejó al entrenador.

Pero el periodista tenía un dato extra, que sorprendió a propios y extraños: "Una cosa más, y muy importante. Cuando se decida que Ibarrano sea más el DT de Boca o el mismo decida dar un paso al costado ya sea el lunes, en dos meses o en un año, la idea es que no se aleje del club y que continúe trabajando en otro sector", completó.

Es prácticamente un hecho que el Negro no continuará en su cargo, aunque todavía no se sabe cuándo se le pondrá un punto final. Eso sí, los integrantes del Consejo de Fútbol lo quieren dentro de la institución, y harán hasta lo imposible para que siga bajo otro rol. ¿Qué dirá Ibarra?