Ricardo La Volpe, un trotamundos del fútbol: desde selecciones como México y Costa Rica hasta clubes de la Liga Profesional. Sin embargo, ningún fierro quemó tanto como dirigir a Boca luego de que el Xeneize lo ganara prácticamente todo a principios de década. En septiembre de 2006, "Richard" tomó la posta que dejó Alfio Basile en el Apertura de aquel año y todo estaba dado para el primer tricampeonato del club de La Ribera, pero no sucedió.

Luego de ceder puntos en la recta final, Boca disputó una final con Estudiantes en Liniers y la perdió. Fue el fin del corto mandato de La Volpe en Brandsen 805, el cual se lo recuerdan prácticamente todos los días y de la forma más negativa posible por parte de la tribuna azul y oro. Como si fuera poco, la realidad en el vestuario fue aún peor que la que se vio en la cancha.

Los líderes de aquel plantel nunca conectaron con el entrenador y el propio La Volpe reveló un curioso apodo que le pusieron para burlarse de él. "Me decían 'el mexicano', '¿qué quiere este mexicano?'. Lo escuchaba y no no lo podía creer... Hay cosas que el fútbol te enseña", relató el ex DT del club de La Ribera para TUDN sobre su dura experiencia manejando un vestuario con jugadores como Martín Palermo y Cata Díaz.

La autocrítica tampoco faltó por parte del "Bigotón". "No le llegué al grupo y eso es un error del técnico. Yo sabía cuál era el grupito de amigos. Debí llevarlos a tomar un café o una cena y preguntarles qué pensaban... me faltó eso", explicó. Un paso del que nadie quiere volver a hacer mención tanto en Boca como en el entorno de Richard.