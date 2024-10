Ricardo La Volpe considera que es un acierto de parte de Juan Román Riquelme haber iniciado las gestiones para intentar sacar a Fernando Gago de Chivas de Guadalajara, por entender que es idóneo para lidiar con las complejidades del Mundo Boca, no solo por la experiencia que ya ha forjado como entrenador sino además por conocer muy bien el club de su pasado como futbolista.

“A los técnicos que ya tengan un peso específico para el plantel, los respetan. Creo que si llevan a Gago, ya estuvo en Racing demostrando desde un primer momento que jugaba bien. Quizás después se le cayó. Gago es de Boca”, dijo en diálogo con Gianluca Odasso el entrenador que en 2006 tuvo un paso poco feliz por el Xeneize, como reemplazante de Alfio Basile y perdiendo un Torneo Apertura que este había dejado muy bien encaminado antes de asumir al frente de la Selección Argentina.

Por otro lado, La Volpe opinó que Fernando Gago también cumple con otro requisito indispensable para quien quiera conducir Boca, que es mantener una buena relación con su presidente: “Hay que buscar algún amigo de Riquelme, porque si no son amigos de Riquelme… Ya lo dijo Palermo. ‘Yo no me llevé con Riquelme, no me va a llevar a mí a dirigir Boca'”.

El exentrenador de la Selección de México, que se enfrentó a Juan Román Riquelme y la Selección Argentina tanto en la Copa Confederaciones de 2005 como en el Mundial de Alemania en 2006, también se ofreció a hacer algunas recomendaciones al ahora presidente del Xeneize sobre el fútbol moderno.

Fernando Gago es el principal candidato de Riquelme.

“Si yo fuera el director deportivo, los reúno a Riquelme y al técnico, para que sepa cómo va a jugar el equipo, qué es lo que vamos a pretender, cómo vamos a ser protagonistas. Porque yo entiendo que fue un extraordinario jugador, pero tiene que entender que hoy, jugadores como él, con toda la calidad que tenía, hoy si no corrés no podés jugar“, dijo La Volpe.

Y agregó: “Ya no hay el tiempo y distancia que había antes en el fútbol. Hoy cuando vas a recibir, si no supiste recibir con los perfiles orientados, ya te apretaron. Claro que me gustaría sentarme con Riquelme, tomar un café, comer un asadito y decirle ‘mirá, esto es el fútbol moderno, estos son los sistemas’. A ver si entiende que los sistemas se inventaron para contrarrestar los sistemas. Depende del mejor sistema y de cómo quiera jugar, las contrataciones. Vos no podés contratar por contratar“.

Riquelme encabeza las gestiones para dar con el nuevo DT de Boca

Según pudo saber BOLAVIP, es Juan Román Riquelme quién está al frente del manejo de las negociaciones para encontrar al reemplazante de Diego Martínez. Entre los principales candidatos, en la cena de este martes se definió por qué nombre apuntar e ir a fondo en las próximas horas. Todo indica que ese nombre es Fernando Gago, quien tiene contrato vigente con Chivas de Guadalajara.

Se sabe que al nuevo DT le ofrecerán un contrato, al menos, hasta diciembre de 2025 y que tendrá el poder absoluto de decidir sobre las situaciones de los futbolistas del plantel, quién tendrá protagonismo y quién quedará apartado.