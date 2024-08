Ricardo La Volpe charló en exclusiva con BOLAVIP y no sólo analizó el presente del fútbol argentino, sino que además se refirió al desembarco de Martín Demichelis al fútbol mexicano en su nuevo rol como entrenador de Rayados de Monterrey, tras su salida de River.

El experimentado estratega que fue entrenador de América, Toluca, Chivas y Atlante, entre otros, anticipó que no le será sencillo a Micho en su nuevo desafío: “Monterrey es una institución difícil, no es fácil, para colmo tiene una rivalidad con Tigres, el equipo que hace poco fue campeón, y tiene que buscar ese campeonato. No le va a ser fácil esa institución, mas allá de que tiene grandes jugadores“.

En este sentido, remarcó la exigencia a la que estará expuesto: “En año y medio (Monterrey) ha cambiado 3 o 4 entrenadores porque no están cumpliendo objetivos de jugar bien y salir campeón. Más allá de la experiencia de Demichelis en River, se encontrará con un equipo como Monterrey que también es grande y está obligado en el campeonato, lo que para un técnico no es fácil. Espero que le vaya bien”.

La vuelta de Gallardo a River

En este sentido, consultado sobre el regreso de Gallardo, La Volpe fue contundente: “Logró todos los objetivos en River y por eso su vuelta es muy importante. Conoce la institución, todos los movimientos, pero siempre insisto en que los técnicos no son mas que un 30%, orden, disciplina, sistema, la forma de jugar y filosofía futbolística, pero todo eso depende de los jugadores que tengas“.

“Lógicamente, la vuelta de Gallardo será muy positiva, un hombre que ha logrado todas las metas al margen de ser figura e ídolo de la institución y eso los jugadores lo saben. Es una gran ventaja para cualquier técnico que los jugadores sepan que tiene peso específico el DT, es decir que saben que manda él y hay que hacer mas caso, entonces el jugador tiene mayor disciplina porque sabe que a ese técnico no lo van a echar sino que echarán al jugador que no entre en sus planes”, remarcó.

El presente de Diego Martínez y su paso por Boca

La Volpe fue entrenador de Boca Juniors en 2006, cuando tomó las riendas del equipo ante la salida de Alfio Basile, que había asumido en la Selección Argentina. En aquel torneo Apertura, el entrenador es recordado por haber perdido la final ante Estudiantes: “No sé si soy valorado en Argentina, quizás un campeonato que estaba casi ganado en Boca y no se logró. Lógicamente, quizá cuando no tenés un nombre de mucho peso que te conozcan (en Argentina)… La culpa fue mas hacia mi persona que hacia los jugadores. Un técnico no tiene mas de un 30% de influencia y en Boca pasó todo diferente, la responsabilidad fue casi toda del técnico. Yo me siento muy satisfecho con lo que logré en el mundo del fútbol”.

A la hora de hablar del trabajo de Diego Martínez, señaló que el presente del Xeneize no le escapa al de cualquier equipo grande que no esté al nivel que se le exige desde la propia institución. Y, en este punto, sostuvo que los entrenadores suelen ser los fusibles: “Boca es un equipo que debe demostrar y salir campeón, eso requiere que el equipo juego bien y busque un objetivo. Pero eso pasa en todos los equipos grandes del mundo, no solo en Boca, pasó en River con Demichelis y también en México que los técnicos que salen porque no están sacando resultados. Algunas veces en algunos equipos te exigen jugar bien, no solo ganar, así que eso es lo que le puede pasar al técnico de Boca“.

El futuro de Messi y la Selección Argentina

Tras ganar la Copa América 2024, la Selección Argentina se reafirmó como una de las mejores del mundo y una incógnita está puesta alrededor de Lionel Messi, quien no pudo completar la final debido a una lesión.

El futuro del ídolo y símbolo del combinado albiceleste que ahora juega en la MLS es un misterio, sobre todo cuando se baraja la posibilidad de que llegue al Mundial 2026.

“Messi dependerá de su estado físico, las condiciones las tiene. Lógico que ya no está a la altura de lo que era en Barcelona, ahora es un jugador mas pensante, menos físico, más inteligente. Lee mejor el partido porque sigue siendo un jugador muy determinante en el último tercio de la cancha, de esos que te hacen ganar partidos. Depende de él (si llega al próximo Mundial), de su físico“, opinó La Volpe.

En este sentido, aplaudió el trabajo de Lionel Scaloni y de todo su cuerpo técnico, pero advirtió: “Argentina es una cosa con Messi y habrá que ver cómo juega sin él”.