A lo largo de la historia, Boca tuvo una gran cantidad de entrenadores. Varios de ellos, dejaron un grato recuerdo en los hinchas gracias a los títulos que consiguieron, mientras que otros tantos pasaron por una situación totalmente distinta, ya que su periodo no fue de la mejor manera.

Uno de los DTs que entra en el segundo grupo, es Ricardo La Volpe, quien tuvo un breve paso por el Xeneize, durante el Apertura 2006, el que perdió de manera increíble contra Estudiantes de La Plata, y ahora, casi 8 años después, habló sobre esta experiencia, en la que utilizó a Pep Guardiola para explicar su fracaso.

“En Boca a mí me faltó el nombre, el peso específico. Por ejemplo, mañana viene Guardiola a la Selección Argentina y todos los jugadores, lo que diga Guardiola hacen ‘si, si, si’ y lo hacen” comenzó explicando el entrenador de 72 años en diálogo con D-Selección, por DSports Radio.

Siguiendo con su relato sobre este paso por el Xeneize, La Volpe agregó: “Y si mañana llega Juan Pérez a la Selección Argentina y habla y los va a tener que convencer. Eso es el peso específico. Lo que era un Basile, un Bianchi. En Boca a mí me faltó eso”.

Ricardo La Volpe en su paso por Boca. (Foto: IMAGO / Newscom / Servicio Universal Noticias).

Y cerró con una autocrítica con respecto a su forma de llevar al grupo: “También la inteligencia de haber ido a tomar un café con los jugadores. Porque Boca es Boca. Ante esas figuras, vos tenes que ser el tipo inteligente y decirles: ‘¿qué pasa? Vamos a tomar un café, te invito una cena, una comida’. No fui inteligente”.

El paso de Ricardo La Volpe por Boca

En total, el entrenador estuvo solamente 107 días al mando del primer equipo de Boca. En este lapso, dirigió un total de 16 partidos, en los que logró 8 victorias, 2 empates y 6 derrotas, contando Copa Sudamericana y Torneo Apertura 2006. En el certamen internacional, quedó afuera en octavos de final por penales ante Nacional de Uruguay, y en el local, lo perdió de manera inexplicable al caer en la final contra Estudiantes de La Plata, tras igualar en puntos a lo largo de las 19 fechas.

La vez que La Volpe habló de su paso por Boca

“Un técnico tiene que estar en todo. En Boca me faltó eso. Como yo sentía que me miraban mal, porque lo veía, cometí una equivocación para no irme a pelear. Otra cosa que me dolió mucho fue que me decían el mexicanito. Yo sabía. Y llegué a un equipo ganador. Entendí que era difícil, porque Alfio había ganado todo”, dijo en diálogo con ESPN F90.

Y agregó: “Yo no tenía el nombre que tenía Basile. Había dirigido un Mundial, pero México no es potencia. Los jugadores te miden. Yo sé que Guardiola llega, pone su sistema y no tiene problema. Intento decir que el sistema no fue. Futbolísticamente para mí jugaba bien el equipo. El anteúltimo partido, jugábamos contra Colón y le metimos cuatro”.