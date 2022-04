Desde el primer momento en que Juan Román Riquelme se hizo cargo del Consejo de Fútbol en Boca, siempre tuvo un mismo sueño: contratar futbolistas de extrema jerarquía para ir detrás de la séptima Copa Libertadores. De a poco lo consiguió, y sumó a Darío Benedetto, Óscar Romero y Guillermo Fernández, como los más rutilantes.

Si bien el último mercado de pases fue muy bueno, el vicepresidente siempre quiere ir por más. Nunca se da por vencido y, como si fuera poco, busca aprovechar las oportunidades que el destino le pone por delante. Y ahora, apareció una inmejorable.

En más de una ocasión, Riquelme pensó en la chance de poder sumar a Arturo Vidal, el mediocampista de la Selección de Chile. A pesar de que sacar a un jugador de su talla del mercado europeo no es nada sencillo (NdR: su contrato finaliza a mediados de 2023), en las últimas horas se conoció que Inter de Milán prescindirá de sus servicios y en junio buscará darle salida.

"A Boca lo sigo mucho, me gusta cómo juegan, la gente es muy apasionada. Gary (Medel) me lo ha dicho. El América de México también. Ojalá se me dé la oportunidad de jugar en alguno", le explicó el propio futbolista al Diario As de Chile. Después de quedarse afuera del Mundial de Qatar, el ex Barcelona y Juventus, donde compartió equipo con Carlos Tevez, podría cumplir su sueño. ¿Riquelme levantará el teléfono?