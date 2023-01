Después de que Boca abrochara al marcador central Bruno Valdez, en el diccionario de Juan Román Riquelme no aparece la palabra rendirse. Por eso mismo, el vicepresidente continúa en la búsqueda de más futbolistas que puedan jerarquizar al plantel de Hugo Ibarra.

Con el objetivo puesto en la CONMEBOL Libertadores, además de la Liga Profesional y la Copa Argentina, en las inmediaciones de Brandsen 805 se encuentran en la exhaustiva búsqueda de otro defensor central, como así también de un volante y un delantero. En algunos casos, hay nombres puestos.

Sergio Barreto es la gran obsesión de Boca para el fondo, mientras que Roger Martínez lo es para el ataque. Claro, Ibarra sabe que necesita tener mayor competencia para Darío Benedetto, por lo que el colombiano que podría marcharse de Club América es la principal opción. Y en las últimas horas, se reflotó la búsqueda por Tomás Belmonte.

Así y todo, los de azul y oro no quieren bajarse del mercado de pases, y mientras Riquelme busca llegar a buen puerto con sus objetivos, desde el otro lado de la Cordillera de los Andes le llegó un guiño: MarceloCañete, quien se encuentra en Universidad de Chile hasta fin de año, busca retornar al país.

Surgido de las inferiores boquenses, el enganche de 32 años no es tenido en cuenta por Mauricio Pellegrino, y mediante un diálogo con En Cancha, expresó que recibió "varias propuestas pero mi intención es regresar a Argentina". Si bien no aparece en el radar del Xeneize, siempre que pudo manifestó su deseo de volver a ponerse la azul y oro.

Incluso, Cañete admitió que está en una buena condición física, pero que le falta el rodaje habitual para disputar una competencia: "Me siento bien físicamente porque desde el 9 de diciembre me entreno a full en el aspecto físico. Si aparece un club argentino, lo único que me faltaría es un poco más de ritmo futbolístico", resaltó. ¿Será que Riquelme lo vaya a buscar para Boca?