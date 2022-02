Después de que en Boca se prendiera el ventilador por parte de Sebastián Villa y Ramón Ábila, quienes dispararon contra sus compañeros y también ante el Consejo de Fútbol, Juan Román Riquelme salió al cruce y arremetió contra ambos futbolistas. Sin embargo, también se refirió a lo que se viene en 2023 con las elecciones presidenciales.

Cuando en 2019 los dirigentes del Xeneize se disputaban el sillón presidencial, el ex 10 se decidió a último momento por ir con Jorge Amor Ameal y la fórmula arrasó en las urnas. Y de cara a los próximos comicios, el actual vicepresidente ya comenzó a jugar su juego, donde se refirió a la posibilidad de que aparezca Carlos Tevez en la vereda contraria.

Si bien hubo varias idas y vueltas en la relación entre Riquelme y el Apache, fue el propio titular del Consejo de Fútbol quien expresó que desea que el ex Manchester United "participe en el club". Y agregó: "Si quiere acompañarnos tiene las puertas abiertas, estaremos encantados. Si va con otros, que haga lo que siente".

De hecho, Riquelme vaticinó cómo saldrán las próximos comicios electorales en el caso de que Tevez no se integre al oficialismo: "Si va con otros, ganaremos 85-15. Pero mi cariño por él no cambiará nunca", esbozó en diálogo con TyC Sports. Y completó: "El hincha de Boca no vota partidos políticos, por eso estoy convencido que las próximas elecciones ganaremos 80 a 20", indicó sobre el macrismo que gobernó en el club de La Ribera durante 20 años y la posibilidad de que se presenten nuevamente en 2023.