A pesar de que Racing fue superior durante el partido, Boca se hizo fuerte en el momento justo y sacó ventaja en los penales. El Xeneize volvió a ganar una tanda de tiros desde los doce pasos y así se clasificó a la final de la Copa de la Liga. Agustín Rossi fue otra vez el héroe.

"Los chicos patearon como tenían que patear. En las definiciones por penales tratamos de hacer siempre lo mismo. Ellos me dan la confianza de que uno voy a atajar", comentó el arquero tras el festejo. "Tuvimos mala suerte que justo se la atajaron al Toto (Salvio) con el pie. Pero lo importante fue que ganamos y ayudar al equipo. Estamos en otra final, eso es lo más importante", explicó.

A pesar de que ya lleva varias tandas de penales siendo figura, Rossi no se cree un elegido y destacó el esfuerzo que le pone a este tipo de definiciones. "No me considero especialista. Uno trabaja, entrena siempre para esto. En estos momentos, le doy la confianza al equipo y eso es lo más importante", manifestó.

Por último, explicó qué le dijo a Alan Varela al oído antes de que el volante meta el último penal. "A Varela le dije que él tiene la capacidad para hacerlo, es un gran jugador técnicamente. El arquero se jugó mucho en los penales anteriores y le dije que lo mire. Tuvo la suerte de poder definir la serie. Muy contento por él, hace un gran trabajo ayudándonos desde el lugar que le toca", sentenció.