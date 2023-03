Este domingo, bajo la órbita de la séptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Boca Juniors quedó en deuda desde lo futbolístico y desde el resultado. Es que el combinado Xeneize no jugó nada bien y terminó cosechando una durísima derrota por la mínima diferencia como visitante de Banfield, uno de los equipos más débiles del campeonato.

Naturalmente, después de este compromiso que alejó a Boca de la cima de la tabla de posiciones de dicho certamen doméstico, Hugo Benjamín Ibarra, actual entrenador del equipo Xeneize, fue duramente criticado desde los cuatro costados, con los medios de comunicación y los propios hinchas encabezando esa catarata de cuestionamientos.

En ese contexto, quien apareció en escena para pegarle y muy duro a Ibarra fue Oscar Ruggeri, exdefensor que supo vestir la camiseta de Boca y ser campeón del mundo con la Selección Argentina y con River. En medio de su participación en el programa 'F90', por 'ESPN', el Cabezón fue lapidario indicando que el timonel no está capacitado para dirigir al Xeneize.

¿Qué dijo Ruggeri?

"Ibarra no está preparado para ser un entrenador que se pare delante del grupo y que lo sigan. Todavía no. Posiblemente se ponga y lo consiga. Miralo a Scaloni, que estuvo años sentado en el banco de ayudante de Sampaoli. No sé si se venía preparando y no lo sabemos. Tiene que hacer eso sí quiere ser entrenador", comenzó disparando Ruggeri.

"Como jugador, todo lo que quieras, pero no es más jugador. No importa que haya salido campeón. Como jugador, él miraba a los entrenadores y ellos lo miraban a él porque estaba uno de los mejores laterales del fútbol argentino. Ahora cambió. Todas las cosas que dice en las conferencias... hay que prepararse, hay que ir a que te enseñen a hablar, a explicar", completó.