La noticia explotó durante la mañana del jueves y la jornada finalizó con la presentación de Eduardo Salvio ante el Ministerio Público Fiscal. Junto a su equipo de abogados, el futbolista de Boca presentó un escrito y además dio una declaración sobre lo sucedido con Magalí Aravena, su exmujer.

En primer lugar, el "Toto" aclaró que se separó de Magalí "a principios de marzo" en "buenos términos". Y que el conflicto se dio por la historia de Instagram que publicó Sol Rinaldi, su nueva novia, en la que se lo ve en una parrilla. "Inmediatamente me llama mi ex mujer. Me fui a hablar al baño. Me dijo: 'Hijo de puta, te voy a arruinar la carrera, te vas a ir a jugar a Nigeria, sacame a esa puta de mi casa'", contó Salvio.

"Le pedí por favor que me dejara hacer mi vida y ahí empecé a escuchar a mis hijos y ella les dijo: 'Cámbiense que vamos a ver a su papá, a la mierda de su papá'", prosiguió el jugador. Y detalló: "Cuando llegó a donde yo estaba empezó agrediéndome a mí y a romper más el auto. Ahí me fui, di una vuelta y me quedé a la vuelta. Nunca me di a la fuga. Me quedé en la esquina. Es cierto que estaba nervioso, no sabía que iba a pasar esto".

¿Cómo siguió la historia? "A eso de las cuatro de la madrugada recibí mensajes de Magalí amenazándome, diciendo que todavía no había ido a lo penal, que si yo daba un paso en falso iba a ir en contra de mi persona", expresó Salvio ante la Justicia. "Me llamó y me dijo que la atropellé, que la lastimé, que la quería matar y yo le aclaré que nunca fue así. Ella me dijo que solo podía estar con ella, que quería que estemos los cuatro y que no podía aceptar que estuviera con otra mujer. Me cortó y yo estaba camino a mi casa porque tengo entrenamiento al otro día", añadió.

En cuanto al video que se hizo viral, el jugador de Boca aseguró: "Al inicio del video se ve una figura caer, es ella que después de dar tres patadas, saltó hacia atrás. Ella saltó, no se cayó. Cuando ella saltó di marcha atrás para irme y ella vino corriendo hacia el auto, al costado de la ventana de atrás del lado derecho".