Salvio rompió el silencio tras la denuncia de su ex esposa: "Ni vi que se cayó"

El jueves 14 de abril Boca se levantó con una noticia compleja. Magali Aravena, su esposa de Eduardo Salvio, denunció al futbolista por atropellarla en la vía pública. Claro, desde allí comenzó la investigación y el futbolista fue licenciado por Sebastián Battaglia para que resuelva sus asuntos personales. A una semana del hecho, el ex Benfica rompió el silencio.

Por medio de mensajes con la modelo y periodista Luli Fernández, el delantero de Boca comentó cómo atraviesa este difícil momento: "Me siento mal con lo que pasó, yo no busqué el hecho, solo quería irme y no tener contacto. Ni vi que se cayó o se lesionó agarrada a la manija mientras me marchaba con el auto andando".

"Hoy quiero superar este momento, que se aclare y concentrarme en mis hijos, mi trabajo en Boca, solucionar este problema y que vivamos en paz y cordialmente", cerró el jugador que supo ser mundialista con la Selección Argentina intentando conseguir un consenso con Magali Aravena.

En este momento, la justicia continúa con la recolección de filmaciones privadas en la zona para determinar cómo continúa el caso de Toto Salvio y Magali Aravena. Mientras, el futbolista atraviesa un complejo día a día en Boca con la cabeza en otro lado.