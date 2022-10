Boca se coronó campeón, los hinchas festejaron en La Bombonera al igual que los jugadores y los integrantes de la Comisión Directiva. Pero una vez que mermó el fervor, algunos de los integrantes del plantel accedieron a dialogar con los medios de prensa que acudieron al estadio, donde Óscar Romero fue uno de los que confesó sus sensaciones.

El paraguayo se mostró muy alegre por conseguir su segundo título con la camiseta azul y oro, pero además aprovechó el tiempo para enviarle un mensaje a su hermano Ángel, quien se encuentre en el exterior, más precisamente en México, defendiendo la camiseta de Cruz Azul.

"Tiene que estar acá, tiene que vivir esto. No se puede explicar con palabras. Ojalá que se dé de vuelta ese encuentro. El día a día, en el vestuario, en los partidos con el hermano es algo increíble", manifestó el 10 de Boca en pleno diálogo con ESPN.

Como si se tratara de una predicción, en las últimas horas se conoció qué sucederá con el futuro del ex Corinthians: el contrato que posee en la Máquina Cementera caducará el próximo 31 de diciembre, y los directivos mexicanos no renovarán su estadía. De esa manera, a partir del primer día del 2023, estará con el pase en su poder y tendrá la oportunidad de decidir dónde continuará con su carrera.

Antes de viajar hacia México para firmar el vínculo con Cruz Azul, Ángel Romero también estaba con el pase en su poder. Y allí fue que explicó con lujo de detalles por qué motivo no arribó al Xeneize para jugar con su hermano: "De Boca no llegó nunca una propuesta oficial, esperé hasta lo último y el club mexicano vino con una propuesta oficial y por eso viajamos", indicó. Y luego añadió que "no hablé con Riquelme, pero sí con la gente de Boca, estuve en contacto con ellos, pero solamente preguntando la situación, queriendo contar conmigo aunque más que eso no pasó".

Como si fuese poco, en aquel entonces también manifestó que no le hizo la cruz al terreno azul y oro, sino que priorizó a quienes aceleraron por sus servicios: "No le dije que no a Boca, el dije que sí a Cruz Azul, es lectura comprensiva". ¿Será ahora la gran chance de que Óscar y Ángel Romero se junten en Brandsen 805?